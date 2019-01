Beim ersten Training am Mittwoch hatte Dominik Paris kein Top-30-Resultat erreicht. Doch je näher das Rennen kommt, desto schneller wird der Sieger von Bormio. Am Donnerstag fuhr Paris auf der verkürzten Strecke mit Start oberhalb des Hundschopfs 33 Hundertstel schneller als der Franzose Johan Clarey.

Die Schweizer waren nicht mehr ganz so gut wie am Vortag. Beat Feuz, am Mittwoch klar der Schnellste, wurde Zehnter. Carlo Janka und Mauro Caviezel kamen auf die Ränge 17 beziehungsweise 21.