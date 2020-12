Bestzeit für Marco Odermatt im ersten Lauf

Odermatt führt das Klassement mit 19 Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Leif Kristian Nestvold Haugen und 24 Hundertstel vor dem Franzosen Alexis Pinturault an. Der Innerschweizer hält damit alle Trümpfe in der Hand, um die fast zehn Jahre dauernde sieglose Zeit der Schweizer im Riesenslalom zu beenden.

Nahe dran war Odermatt, der erstmals nach halbem Pensum vorne liegt, am ganz grossen Wurf schon oft. Dreimal war er in der Basisdisziplin schon Zweiter und zweimal Dritter. Die Ränge 2 und 3 in Sölden im Oktober und am Samstag auf der gleichen Piste in Santa Caterina trugen ihm die Führung in der aktuellen Disziplinenwertung ein.

Gino Caviezel zeigte auf seinen Ausfall vor zwei Tagen eine gelungene Reaktion. Der Bündner liegt trotz einer nicht ganz optimalen Fahrt auf Platz 6, unmittelbar vor Loïc Meillard, der mit einem zeitraubenden Patzer im Schlussteil eine noch bessere Ausgangslage vergab. Eine starke Leistung zeigte auch Daniel Yule. Der Slalom-Spezialist, der erst seinen zweiten Weltcup-Riesenslalom bestreitet, büsste 1,19 Sekunden auf Odermatt ein.

Etwas mehr Probleme bekundete Justin Murisier mit den Bedingungen in dem um 24 Stunden verschobenen Rennen. Der Walliser war anderthalb Sekunden langsamer als Odermatt. Cédric Noger und Daniele Sette verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf. Semyel Bissig, der vor zwei Tagen bei seiner Riesenslalom-Premiere im Weltcup mit Rang 16 überzeugt hatte, schied aus.