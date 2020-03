Der schwedische Skiverband verabschiedete sich mit einem Tweet von seinem langjährigen Team-Mitglied, das während fast anderthalb Dekaden zu den besten Slalom-Fahrern gehörte.

Myhrer gewann in seiner Laufbahn unter anderem Gold an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und Bronze 2010 in Vancouver. Im Weltcup errang er 2011/12 die kleine Slalom-Kristallkugel und stand er in acht Rennen zuoberst auf dem Podest.