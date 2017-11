Besonders bitter ist dieser Saisoneinstieg für Ammann. Der vierfache Olympiasieger fühlte sich vor der Reise nach Polen besser in Form als im vergangenen Winter. Doch der 36-Jährige kam weder auf Weite, noch kriegte er eine saubere Landung hin. Nun steht der Toggenburger unter Druck, wenn er zum sechsten Mal an den Olympischen Spielen starten will. Swiss Olympic verlangt zweimal eine Top-20-Klassierung im Weltcup. Diese Resultate dürften auch für ihn zu keinem Selbstläufer werden.

Killian Peier und Ammann flogen 115 m weit, Andreas Schuler deren 114. Dies ergab die Positionen 33 (Peier), 34 (Ammann) und 36 (Schuler). Für die drei Schweizer wären weitere Sprünge möglich gewesen, denn bei ihren Flügen drückte der Rückenwind die Athleten weniger stark in den Hang.

Nach dem 1. Durchgang führt der Deutsche Richard Freitag vor dem Österreicher Stefan Kraft.