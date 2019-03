Der 37-jährige Toggenburger erreichte in Planica mit dem 6. Rang seine beste Klassierung in diesem Winter.

Ammann war bereits vergangenen Sonntag auf der Weltrekord-Schanze von Vikersund als Achter in die Top Ten geflogen. Mit dem 6. Rang von Planica entthronte er auch den WM-Dritten Killian Peier, der mit einem 7. Rang in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee die bislang beste Weltcup-Klassierung eines Schweizer Skispringers in diesem Winter geschafft hatte.

Der vierfache Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister von Planica 2010 setzte erst nach 234,5 und 238 m auf. Insbesondere beim zweiten Flug klappte die Landung nicht wunschgemäss. Ammann, der am Vortag seinen Schweizer Rekord auf 243 m gesteigert hatte, vergab damit wohl einen Rang. Die Podestplätze allerdings lagen ausser Reichweite.

Der Deutsche Markus Eisenbichler feierte mit 238,5 und 233 m seinen ersten Weltcupsieg. Der Weltmeister 2019 von der Grossschanze fing im Finale noch den Japaner Ryoyu Kobayashi ab. Der 27-jährige Eisenbichler hatte in diesem Winter schon viermal den 2. Rang hinter Kobayashi belegt, nun drehte er den Spiess um. Platz 3 holte sich der Pole Piotr Zyla.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger dieses Winters übernahm Eisenbichler die Führung. Der Flieger aus Bayern hat derzeit 311 Punkte, sein Rivale Kobayashi steht bei noch einem ausstehenden Wettkampf am Sonntag (10.00 Uhr) bei 307 Zählern.