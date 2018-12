Dario Cologna bestand den ersten Test in einem Weltcup-Distanzrennen. Über 15 km im Skating-Stil lief der Bündner in Lillehammer auf den 4. Platz.

Der vierfache Olympiasieger klassierte sich von Beginn an in den vordersten Rängen. Nach 5 km war er Zweiter, nach 10 Dritter und am Ende verpasste er das Podest um knapp zwölf Sekunden. Verdrängt wurde er noch vom Russen Denis Spizow. Er zeigte aber, dass die Frühform trotz des 73. Platzes am Freitag im Sprint stimmt.

Die Norweger feierten vor Heimpublikum im Olympia-Ort von 1994 einen Doppelsieg durch Sjur Röthe und Didrik Tönseth.

Eine starke Leistung zeigte auch der Urner Roman Furger. Als 15. schaffte er schon früh in der Saison die WM-Qualifikation.