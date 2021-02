Ski-WM Das starke Geschlecht: Die Schweizer Frauen gewinnen seit Jahren mehr WM-Medaillen als die Männer Zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze holten die Schweizer Skifahrerinnen bisher an der WM in Cortina. Die Männer müssen sich mit dreimal Bronze begnügen. Diese Überlegenheit der Frauen ist erklärbar. Aber sie ist auch in Gefahr.

Erfolgreiche Schweizerinnen: Corinne Suter und Lara Gut-Behrami präsentieren ihre WM-Medaillen den Fotografen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Hundertstelpech für die Schweiz im Teamwettkampf: Zuerst verpassen Wendy Holdener, Semyel Bissig, Camille Rast und Sandro Simonet den Finaleinzug um 0,02 Sekunden im Duell mit dem späteren Weltmeister Norwegen. Dann fehlen dem Quartett gegen Deutschland zwölf Hundertstel zu Bronze.

Als Team ging die Schweiz leer aus. Sonst ist die WM in Cortina mit acht Medaillen bisher ein Erfolg. Fünfmal jubelte eine Schweizerin, dreimal ein Schweizer. Das erstaunt nicht. Wenn es darum geht, wer an Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahren die bessere Bilanz ausweist, sind es die Frauen.

An der WM in Cortina haben Corinne Suter, Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin bisher fünf Medaillen gewonnen. Bei den Männern sind es durch Loïc Meillard und Beat Feuz drei. Dass die Frauen mehr WM-Medaillen gewinnen, war auch 2019 und 2017 der Fall.

Die Schweizer WM-Medaillen-Bilanz Ohne Teamwettkampf Gold Silber Bronze Total Cortina 2021 Frauen 2 1 2 5 Männer 0 0 3 3 Are 2019 Frauen 1 1 1 3 Männer 0 0 0 0 St. Moritz 2017 Frauen 1 2 1 4 Männer 2 0 1 3 Vail 2015 Frauen 0 0 1 1 Männer 1 0 1 2 Schladming 2013 Frauen 0 1 0 1 Männer 0 0 0 0 Garmisch 2011 Frauen 0 0 0 0 Männer 0 1 0 1 Val d'Isère 2009 Frauen 0 2 0 2 Männer 2 1 1 4 Are 2007 Frauen 0 0 0 0 Männer 1 1 3 5

Dass die Frauen die WM-Bilanz anführen, ist erklärbar. Allerdings zeichnet sich eine Trendwende ab. Und diese kommt nicht zufällig. Doch der Reihe nach.

Gut-Behrami und die Speedfahrer

Nach zwei Schweizer Nullnummern in Serie nahm Lara Gut-Behrami 2007 erstmals an Weltmeisterschaften teil und gewann sogleich zwei Medaillen. Zehn Jahre lang – bis zur WM in St. Moritz – war sie die einzige Schweizerin, die an Weltmeisterschaften Podestplätze erzielte.

Auch bei den Männern waren es in diesen zehn Jahren die Speedfahrer, die WM-Medaillen gewinnen konnten. Allerdings verteilten sich diese Erfolge auf mehrere Athleten. Zuerst war da Didier Cuche, später Patrick Küng und Beat Feuz.

Es waren aber auch Krisenjahre auf der technischen Seite. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen – mit Ausnahme von Gut-Behrami im Riesen­slalom. Swiss-Ski reagierte. Der Verband schuf neue Teams mit Technikerinnen und Technikern. Es war ein Neustart mit Talenten wie Wendy Holdener, Michele Gisin, Daniel Yule oder Ramon Zenhäusern. Sie alle debütierten 2012 im Weltcup.

Michelle Gisin und Wendy Holdener. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Männer brauchten länger

Die Frauen etablierten sich in der Folge schneller. Holdener gehörte im Slalom bald zu den Besten. 2013 fuhr sie erstmals auf das Podest. Gisin, die sich zu einer Allrounderin entwickelte, schaffte 2016 die Premiere. Bei Yule und Zenhäusern dauerte es bis 2018, ehe beide erstmals ein Podest bestiegen.

Dieser spätere Durchbruch erklärt, warum die Frauen die Männer in der WM-Bilanz überholt haben. Während Yule und Zenhäusern noch keine Einzelmedaille besitzen, sind es bei Holdener schon drei und bei ­Gisin zwei.

Daniel Yule und Ramon Zenhäusern. Walter Bieri / KEYSTONE

Hinzu kommt, dass auf der Speedseite der Frauen eine zweite Athletin neben Lara Gut-Behrami den Durchbruch schaffte. Corinne Suter gewann bisher vier WM-Medaillen.

Auf Seiten der Männer gelang der Aufstieg im Weltcup zwar auch Mauro Caviezel, an Weltmeisterschaften holte er bisher – auch verletzungsbedingt – nur eine Medaille. 2017 Bronze in der Kombination.



Hinter Gisin und Holdener klafft eine Lücke

Am Sonntag im Slalom haben Yule und Zenhäusern in Cortina die nächste Medaillenchance. Der Slalom der Frauen findet am Samstag statt, mit Holdener und Gisin, die auch im Riesenslalom am Donnerstag eine Favoritin ist, in den Hauptrollen.

Marco Odermatt und Loïc Meillard. Christian Bruna / EPA

Und genau das könnte zum Problem werden. Während auf Seiten der Männer mit Loïc Meillard (bisher zwei WM-Medaillen) und Marco Odermatt zwei Techniktalente aufgeschlossen haben, klafft hinter Holdener und Gisin eine Lücke. Das könnte die WM-Medaillenbilanz der Frauen dereinst gefährden.