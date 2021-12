Ski-Weltcup Ramon Zenhäusern und der Schreckmoment, der ihn aus dem Fahrplan brachte Für Ramon Zenhäusern und Co. beginnt am Sonntag in Val d'Isère die Saison. Der 29-Jährige Oberwalliser schlug in der Vorbereitung komplett neue Wege ein. Anfang November dann aber einen Sturz.

Im letzten Winter war er der beste Schweizer im Stangenwald: Ramon Zenhäusern. Valentin Studerus/PD

Während die Frauen auf der Speed-Strecke von St. Moritz im Einsatz stehen, bestreiten die Männer in Val d’Isère zwei technische Wettbewerbe. Nach dem Riesenslalom vom Samstag steht am Sonntag der erste Slalom der Saison auf dem Programm. Angeführt wird das Team von Ramon Zenhäusern, dem besten Schweizer Slalomfahrer des letzten Winters.

Zenhäusern schlug im Frühling neue Wege ein und bereitete sich im Leistungszentrum OYM in Cham auf die Saison vor. Dort hat man sich zum Ziel gesetzt, alle möglichen Parameter des Spitzensports zu optimieren. Auch bei Zenhäusern wurden Trainings, Ernährung und Erholung genaustens überwacht. Früher hat er einmal am Tag Athletik trainiert, jetzt gab es zwei Einheiten. Für den 29-Jährigen eine komplett neue Erfahrung. «Im Grunde genommen bin ich von 8 Uhr bis 18 Uhr im OYM und arbeite durchgehend an meinem Körper», sagte er einmal im Sommer. Auf dem Schnee erlebte er dann allerdings einen Schreckmoment. Anfang November stürzte er im schwedischen Kabdalis im Training und zog sich Prellungen zu. Am Freitag sagte er: «Es hat mich zwar etwas aus dem Fahrplan gebracht, aber jetzt fühle ich mich grundsätzlich gut.»

Als vor zwei Jahren zum letzten Mal ein Slalom in Val d’Isère ausgetragen wurde, war Loïc Meillard der beste Schweizer mit Platz 7. Nebst Meillard und Zenhäusern werden auch Daniel Yule, Luca Aerni, Tanguy Nef, Sandro Simonet, Marc Rochat, Reto Schmidiger und Noel von Grünigen am Sonntag am Start stehen. Richtig intensiv wird es für die Slalomfahrer im Januar. Dann stehen ab dem 5. Januar innerhalb von drei Wochen fünf Rennen auf dem Programm (Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming).

Marco Schwarz kehrt zurück

In Val d'Isère wird ausserdem der Österreicher Marco Schwarz sein Comeback geben. Der Gewinner der Slalomwertung vom letzten Winter musste wegen einer Verletzung am Sprunggelenk fast fünf Wochen pausieren. Über seinen Gesundheitszustand sagte Schwarz in dieser Woche: «Es ist zu gut, dass ich es nicht versuchen kann und will.» Der Riesenslalom am Samstag lässt er hingegen aus. Vom Slalom wolle er einfach «ein paar Punkte» mitnehmen, sagte Schwarz.

Nach seinem Sieg in Sölden steigt der Nidwaldner Marco Odermatt am Samstag als Topfavorit ins Rennen. Nebst Odermatt bestreiten auch Loïc Meillard, Justin Murisier, Gino Caviezel, Daniele Sette, Cédric Noger und Thomas Tumler den Riesenslalom.