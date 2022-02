Ski alpin Vor 15'000 Zuschauern: Ester Ledecká triumphiert in Crans-Montana und stiehlt den Schweizer Olympiasiegerinnen die Show Die Tschechin Ester Ledecká siegt in der ersten Abfahrt von Crans-Montana vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und der Österreicherin Cornelia Hütter. Beste Schweizerin wird überraschend Priska Nufer, die als Vierte ihr bestes Karriereergebnis einfährt.

Ein kurzer Auftritt: Lara Gut-Behrami schied nach 30 Sekunden aus. Bild: Alessandro Della Valle/EPA

Die 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Fusse der Piste Mont Lachaux warteten förmlich auf den einen Schweizer Jubelmoment. Doch bereits nach gut 30 Sekunden dämpfte der Ausfall Lara Gut-Behramis die Stimmung ein erstes Mal. Die Tessiner Olympiasiegerin verpasste auf der im Vergleich zum Training schneller gewordenen Piste ein Tor. Die 30-Jährige war an diesem Tag so etwas wie eine Vorbotin, was aus Schweizer Sicht folgen sollte – oder eben nicht: der Wow-Moment.

Zwar lieferten die Schweizer Abfahrerinnen mit vier Athletinnen unter den besten Zehn ein ausgezeichnetes Teamresultat, der grosse Coup blieb aber aus. Mitfavoritin und Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter kam während des gesamten Rennens nicht richtig auf Touren und fuhr auf Rang zehn. Und auch die dritte Schweizer Olympiasiegerin, Michelle Gisin, verpasste den vom Publikum herbeigesehnten Podestplatz. Mit ihrer Leistung als Siebte war die Obwaldnerin, die in dieser Saison erst zum dritten Mal eine Weltcup-Abfahrt bestritt, zufrieden. Sie klassierte sich nach Val d'Isère (10.), Cortina (6.) zum dritten Mal in den Top Ten.

Priska Nufer überzeugt

Als einzige Schweizerin verlor die Obwaldnerin Priska Nufer weniger als eine Sekunde auf die Bestzeit der Siegerin. Der vierte Platz mit 0,81 Sekunden Rückstand bedeutete für die 30-Jährige das beste Karriereresultat. Gleichzeitig war das Topergebnis für sie eine Genugtuung nach den für sie enttäuschend verlaufenen Olympischen Spielen ohne Einsatz. «Das ist jetzt definitiv weit weg», sagte sie. Mit Blick auf die nachlassende Piste ist die Leistung der mit Startnummer 30 gestarteten Priska Nufer noch höher einzuschätzen. Das verspricht für das zweite Rennen in Crans-Montana am Sonntag einiges.

Joana Hählen rundete als Sechste das gute Schweizer Teamergebnis ab, gab aber im Zielraum zu, dass wohl mehr dringelegen wäre. Jasmine Flury klassierte sich als fünftbeste Schweizerin auf Rang 22.

Die tschechische Ausnahmekönnerin siegte

Am Ende jubelte dennoch eine Olympiasiegerin – wenn auch eine tschechische. Ester Ledecká, Doppelolympiasiegerin auf Ski und Snowboard 2018, stellte alle in den Schatten und fand die schnellste Linie am Mont Lachaux. Das Podest komplettierten die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Österreicherin Cornelia Hütter.

Die Schnellste am Mont Lachaux: Ester Ledecká. Jean-Christophe Bott / EPA

Am Sonntag bietet sich den Schweizerin eine zweite Gelegenheit, das Publikum in Crans-Montana zum jubeln zu verleiten. Die Abfahrt startet um zehn Uhr.

Ski alpin, Weltcup in Crans-Montana:

Frauen, Abfahrt: 1. Ester Ledecka (Tschechien) 1:30,17 Minuten, 2. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +0,21 Sekunden, 3. Cornelia Hütter (Österreich) +0,42, 4. Priska Nufer (Schweiz) +0,81, 5. Mirjam Puchner (Österreich) +0,98, 6. Joana Hählen +1,11, 7. Michelle Gisin (beide Schweiz) +1,12, 8. Marie-Michele Gagnon (Kanada) +1,19, 9. Tamara Tippler (Österreich) +1,20, 10. Corinne Suter (Schweiz) +1,22. Ferner: 22. Jasmine Flury +2,30. Ausgeschieden: u.a. Lara Gut-Behrami

Stand im Abfahrts-Weltcup der Frauen nach 7 von 9 Rennen: 1. Sofia Goggia (Italien) 422 Punkte, 2. Suter 357, 3. Ramona Siebenhofer (Österreich) 302,