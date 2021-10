Ski Alpin Sturz vom Trainingsgerät: Wendy Holdener fällt mehrere Wochen aus Rückschlag für die Wendy Holdener: Die Schwyzer Skirennfahrerin hat sich an beiden Händen verletzt und muss eine Pause einlegen.

Wendy Holdener verpasst den Saisonstart. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Wendy Holdener hat sich am Montag beim Konditionstraining verletzt. Die 28-Jährige stürzte von einem Trainingsgerät auf beide Hände, wie Swiss-Ski in einer Mitteilung schreibt. Die sofortigen Abklärungen in der Klinik Hirslanden ergaben Frakturen von den Kahnbeinknochen an beiden Händen, welche glücklicherweise nicht operiert werden müssen.

Für die Athletin aus Unteriberg wird in knapp einem Monat freies Skifahren wieder möglich sein. Ob sie bereits in Levi am 21. und 22. Novemer wieder starten kann, werden die Röntgenkontrollen während dem Rehabilitationsprozess zeigen. Sicher ist, dass sie den Saisonauftakt in Sölden in zwei Wochen verpasst. Traditionsgemäss starten die Frauen (23. Oktober) und Herren (24. Oktober) mit einem Riesenslalom in die Weltcupsaison.

«Die beiden gebrochenen Kahnbeinknochen an den Handgelenken müssen vollständig verheilt sein, bevor ein Renneinsatz möglich ist, da mit der heutigen Technik, insbesondere im Slalom, das Handgelenk grossen Kräften ausgesetzt ist», wird Teamarzt Walter O. Frey in einer Mitteilung zitiert. (rem)