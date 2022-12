Ski alpin Lobeshymnen nach dem starken Saisonstart: Marco Odermatt kehrt in Beaver Creek an den Ort seines ersten Triumphes zurück Nach nur drei Weltcuprennen hat Marco Odermatt bereits einen komfortablen Vorsprung auf seinen grössten Konkurrenten in der Gesamtwertung. Ab Donnerstag stehen vier Speedrennen in Beaver Creek an. Dort feierte der 24-Jährige vor zwei Jahren seinen ersten Weltcupsieg.

Marco Odermatt mit Abfahrtstrainer Reto Nydegger bei der Besichtigung letzte Woche in Lake Louise. Sven Thomann/Freshfocus

In der Karriere von Marco Odermatt geschehen Fortschritte meist sehr schnell. Er springt vom einen Level zum nächsten, wie in einem Computerspiel. Im Frühling 2016 gewann er als C-Kader-Athlet Gold und Bronze bei der Junioren-WM in Sotschi. Im gleichen Kalenderjahr schaffte er es im Weltcup in Sölden erstmals in die Punkteränge. Es folgten die legendäre Junioren-WM in Davos 2018 mit fünf Goldmedaillen und der Durchbruch im Weltcup, als er im Frühling 2019 zum Saisonende zwei Podestplätze holte. Während andere Athletinnen und Athleten oftmals länger im Europacup hängen bleiben, fuhr er nur eine Saison auf der zweithöchsten Stufe.

Im Frühling 2021 forderte er bereits den Franzosen Alexis Pinturault im Kampf um den Gesamtweltcup. Pinturault kamen beim Saisonfinale in Lenzerheide die wetterbedingten Ausfälle der Speedwettbewerbe entgegen. Dass Odermatt bereits im Frühjahr 2021, mit 23 Jahren, diesem Monument des Skisports so nahe kommen könnte, erstaunte dann doch. Denn es ist nicht lange her, da war ein möglicher Sieg im Gesamtweltcup noch «dummes Zeug». So nannte es Marco Odermatts Vater Anfang 2019 im Schweizer Fernsehen. Walter Odermatt reagierte damit auf die Lobeshymne von Marcel Hirscher.

Der langjährige österreichische Dominator sagte, Odermatt könne eines Tages den Gesamtweltcup gewinnen und sowieso alles, was er möchte. 2019 war Walter Odermatts Intervention möglicherweise berechtigt. Doch angesichts der Grundgeschwindigkeit in dieser Karriere verliert der Status quo schnell seine Gültigkeit. Derzeit sieht es danach aus, als würde sich Hirschers Behauptung bewahrheiten.

«Wenn er gesund bleibt, kann ihn keiner schlagen»

Marco Odermatt bei der Abfahrt in Lake Louise am vergangenen Wochenende. Frank Gunn/AP

In der angebrochenen Saison reichten drei Rennen, bis die Lobeshymnen wieder hörbar wurden. Odermatt gewann den Riesenslalom zum Auftakt in Sölden, dann liess er das Parallelrennen in Lech aus, ehe er am letzten Wochenende in Lake Louise in der Abfahrt Vierter wurde. Ein 4. Platz auf einer Strecke, die für einen Techniker wie Odermatt nicht unbedingt vorteilhaft ist. Noch dazu mit wenigen Trainings­kilometern auf den langen Ski. Das beeindruckte Fachleute. Der ehemalige norwegische Trainer Marius Arnesen, der Weltklasse-Athleten wie Lasse Kjus, Kjetil Aamodt, Aksel Svindal oder Kjetil Jansrud betreute, liess sich im «Blick» so zitieren:

«Etwas Vergleichbares habe ich in der Vergangenheit einzig bei Lasse Kjus erlebt, der ein absolutes Genie auf Ski war. Wenn Odermatt gesund bleibt, sehe ich keinen, der ihn in diesem Winter im Gesamtweltcup wird schlagen können.»

Im Gesamtweltcup hat der Nidwaldner schon 105 Punkte Vorsprung auf Alexis Pinturault, seinen mutmasslich grössten Konkurrenten. Pinturault ist mit seinen bevorzugten Disziplinen (Riesenslalom, Slalom, Super-G) gegenüber Odermatt (Riesenslalom, Super-G, Abfahrt) von der Anzahl Wettbewerbe um ein Rennen im Nachteil. Deshalb muss der Franzose Speed-Einsätze planen. In Lake Louise war er am Wochenende dabei – zum ersten Mal seit sechs Jahren. Allerdings reichte es ihm mit Rang 32 knapp nicht in die Punkteränge. In Beaver Creek wird er ebenfalls wieder am Start sein. Dort stehen wegen der Absagen von Lake Louise gleich vier Rennen auf dem Programm: zweimal Super-G, zweimal Abfahrt. Das einzige Training fand am Mittwoch statt.

Sein erster Weltcupsieg: Marco Odermatt gewinnt im Dezember 2019 den Super-G von Beaver Creek. Chris Dillman/AP

Die Wetterprognosen in Beaver Creek sind gut, es sieht danach aus, als könnten alle Rennen durchgeführt werden. Auf der berüchtigten «Birds of Prey» feierte Odermatt vor zwei Jahren seinen ersten Weltcup-Sieg, im Super-G, seiner zweitbesten Disziplin. Odermatt kehrt nun erstmals an den Ort seines grossen Triumphes zurück. Denn im letzten Jahr wurde das Rennen wegen der Pandemie gestrichen.

In diesem frühen Stadium des Winters kam Odermatts vielleicht grösste Stärke bereits zum Tragen: seine mentale Belastbarkeit. Ungeachtet der öffentlichen Hoffnungen oder der eigenen Erwartungen ruft er zuverlässig sein Leistungsniveau ab. Nach der Abfahrt von Lake Louise sagte er: «Ich finde es sehr cool, dass ich mich immer wieder auf die Rennen steigern kann.» In der vergangenen Saison hatte er den Gesamtweltcup noch nicht als Ziel ausgerufen, in dieser Saison hat sich das geändert. Odermatt fährt um die grosse Kristallkugel und verzichtet auf unnötige Tiefstapelei. «Es geht darum, gut in die Saison zu starten und locker zu bleiben», sagte er jüngst. Der Start ist gelungen, die Lockerheit hat er nach wie vor beibehalten. Erwartbar ist, dass Odermatt in den nächsten Tagen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung in Beaver Creek ausbauen wird.