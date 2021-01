Sieg über Rivale Kanada: USA sind Eishockey-Weltmeister

(frh) Für Gastgeber Kanada hätte es der bereits 19. Titel an einer U20-WM werden können. Doch ausgerechnet die USA stahlen dem Erzrivalen im Final am Dienstag die Show: In Edmonton setzte sich das junge Team der Amerikaner mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Turcotte und Zegras. Für die US-Boys war es indes der 5. Triumph an einer U20-WM.

Die 45. U20-Eishockey-Weltmeisterschaft fand vom 25. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 statt. In Edmonton spielten zehn Teams um den Titel. Die Schweizer Auswahl war nach vier Niederlagen aus vier Spielen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.