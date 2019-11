Sieben Zuschauer vor Ort, aber 110 000 Follower auf Instagram: Der Alltag von Freestyler Fabian Bösch

Fabian Bösch ist eine unterhaltsame Person. Eine breite Masse hat dies während den Winterspielen 2018 realisiert. Bösch liess sich in Südkorea an der Aussenseite einer Roll­treppe hochziehen. Der Spass entstand aus Langeweile, weil das Team auf die Bereitstellung des ­Appartements wartete.

Weltcup-Anlässe der Freestyler finden manchmal in erstaunlich kleinem Kreis statt. Fabian Bösch erinnert sich an einen Wettkampf in Font-Romeu, einem kleinen Skiort in den ­Pyrenäen. «Vielleicht sieben ­Zuschauer» habe er gezählt. «Sechs davon waren Eltern von Athleten.» Er grinst. «Und einer wollte einfach schauen, was wir so machen.» Wieder ein Lacher. «Das war jetzt vielleicht ein ­wenig überspitzt.»

Die Frage stellt sich bei ­Fabian Bösch nicht. Er ist nicht Social-Media-Star und nebenbei Sportler. Es ist umgekehrt. Er besitzt nur einen einzigen ­Influencer-Vertrag, obwohl er mit seiner Follower-Anzahl mehr abschliessen könnte. ­Influencer-Vertrag heisst in ­seinem Fall: Er muss Werbung für das Smartphone eines ­Technologie-Giganten machen. Der Konzern will eine be­stimmte Anzahl Posts innerhalb einer gewissen Zeit. Ob er letztlich Wettkämpfe bestreitet oder nicht, ist einerlei.

200 Versuche in der Schnitzelgrube

Bösch will aber vor allem eines, Ski fahren. Wenn der gebürtige Aargauer freie Tage in Engelberg hat, geht er Tiefschnee­fahren, oder Slalomfahren oder auf Skitouren, sogar Buckel­pisten interessieren ihn. Wenn er einen Trick einstudiert, sieht das nicht filmreif aus. Die Ver­suche sind weder waghalsig noch ästhetisch. Zuerst übt er die verschiedenen Sequenzen des Bewegungsablaufs auf dem Trampolin, dann setzt er die Stücke zusammen.

Es folgen Sprünge in der Schnitzelgrube («sicher 200»), dann auf dem Landing Bag, schliesslich im Schnee. Es ist ein sukzessiver Aufbau. Der Trick muss sitzen, bevor er ihn im Schnee probiert. «Eine meiner wichtigsten Regeln ist, dass ich keinen dieser Schritte überspringe», sagt er. «Wenn ich einen Trick nicht vollends beherrsche, zeige ich ihn an einem Wettkampf nicht. Auch wenn ich damit Chancen auf den Sieg hätte.»

Die professionelle Heran­gehensweise wird im Freestyle-Bereich in der Schweiz schon länger kultiviert. Im ­Hinblick auf die Winterspiele in Sotschi 2014 wurde ein Free­ski-Nationalteam aufgebaut. Nach dem ersten Jahr in der Sportschule kam Bösch ins Team. Seither hat er die Freestyle-Welt schon einige Male «auf den Kopf gestellt», wie er sagt. Die Aus­sage ist nicht realitätsfremd. Er gewann 17-jährig an der WM im Slopestyle, mit 18 bei den X-Games im Big Air, mit 21 WM-Gold im Big Air – das war im vergangenen Februar.

Schon mehrmals hat er Tricks in Wett­kämpfen gezeigt, die vor ihm noch niemand zeigte. Das macht er auch jetzt wieder. In Modena will er am Sonntag zum Start der Weltcup-Saison einen Switch Double Misty 1620 zeigen. Er wird rückwärts den Kicker anfahren, einen Doppelsalto und viereinhalb Drehungen machen. Auch ein Profi schüttelt solche Sprünge nicht einfach aus dem Ärmel. «Ich muss mich immer wieder aufs Neue überwinden. Aber man lernt, damit umzu­gehen», sagt Bösch.