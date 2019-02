Wendy Holdener verteidigte ihren WM-Titel mit Erfolg. Wie schon vor zwei Jahren in St. Moritz wurde die Innerschweizerin auch in Are Weltmeisterin in der Kombination.

Nach der Abfahrt hatte Wendy Holdener im Vergleich mit Petra Vlhova lediglich eine Reserve von drei Zehnteln besessen, doch der Vorsprung reichte, wenngleich nur ganz knapp. 3 Hundertstel rettete die 25-jährige aus Unteriberg auf die Slowakin ins Ziel. Dritte wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel.

Die übrigen Schweizerinnen bestritten lediglich die Kombinations-Abfahrt, als Training für das Rennen vom Sonntag. Chancen auf eine Medaille besassen sie alle nicht.

Ist Holdener die letzte ihrer Art?

Sie ist die vermutlich Letzte ihrer Art: Wendy Holdener hat die Kombination bei der WM in Are gewonnen. Die Olympiadritte von Pyeongchang wird damit wohl die Liste der Siegerinnen im alpinen Zweikampf abschließen. Der Wettbewerb, 1936 der erste und einzige der Skirennläufer bei den Olympischen Spielen, steht vor dem Aus bei Großveranstaltungen. In der kommenden Woche will der Ski-Weltverband FIS entscheiden, ob die seit Jahren vernachlässigte und daher dahinsiechende Kombination, in der etwa Maria Höfl-Riesch zweimal Olympiasiegerin wurde, noch eine Zukunft hat. (sda)