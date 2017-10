Aus einem einfachen Grund: Der FC Basel tritt wieder so auf, wie der FC Basel auftreten will und wie der FC Basel dies in den letzten Jahren getan hat. Der Kern dieser Überzeugung ist ein Selbstverständnis für den Sieg, welches Spieler und Staff in den Meisterjahren immer verinnerlicht hatten. Die Auftaktpleite gegen YB schien dies wegzublasen. Verunsicherung statt Selbstverständnis. Auch wenn man danach in der Liga dreimal gewinnen konnte, wirkte der FCB angeschlagen. Nach dem Tiefpunkt in St. Gallen, wo man so schwach spielte wie seit Jahren nicht und hochverdient mit 1:2 verlor, sagte Michael Lang gar, dass genau dieses Selbstverständnis des Sieges verloren gegangen sei. Bis zum 1:0 gegen Zürich. Diesem Wendepunkt.

Bedeutende Nuancen

Seit diesem Spiel war der FCB 583 Minuten ohne Gegentreffer geblieben, liess einzig bei GC zwei Punkte liegen. Was gegen YB, Lausanne und St. Gallen schiefgelaufen war, klappt auf einmal wieder. Noch vor einem Monat hätte der FCB den Sieg gegen Thun wohl aus der Hand gegeben. Hätte an sich zu zweifeln und mit sich zu hadern begonnen. Wäre Taulant Xhaka in der Nachspielzeit am Ball vorbeigegrätscht, statt wie jetzt die Chance zu vereiteln. Es sind nur Details.