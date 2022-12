Schwingen Eine böse Überraschung für Nick Alpiger – und die Zuversicht danach Ohne es zu merken, hat sich Nick Alpiger schwer verletzt. Doch von einer Pechserie will der 26-jährige Aargauer trotz des erneuten Rückschlags nicht sprechen.

Nick Alpigers Saisonstart verzögert sich. Die Zuversicht, bald wieder Wettkämpfe zu gewinnen, ist beim 26-Jährigen allerdings gross. Reto Martin

Als es passierte, spürte Nick Alpiger nichts – und er trainierte normal zu Ende. Erst am nächsten Morgen fiel ihm auf, dass sich ­etwas in seinem rechten Knie komisch anfühlte. Nicht schmerzhaft – einfach anders.

Und so ging Alpiger dann auch relativ entspannt zu den Ärzten. Und erschrak, als er die Diagnose erhielt. Aussenbandabriss im rechten Knie.

Am 15. Februar, sechs Tage nach dem Unfall, den Alpiger nicht als solchen wahrnahm, wurde der 26-jährige Aargauer in der Rennbahnklinik in Muttenz operiert. Der Eingriff verlief nach Wunsch. Sechs Wochen muss Alpiger trotzdem eine Schiene tragen. Der Saisonstart verzögert sich dadurch. Erst im Mai scheint eine Rückkehr realistisch. Die Pechserie, die vor drei Jahren begann, setzt sich fort.

«Ich sehe es nicht als solche», sagt Alpiger. «Ich will nicht in Selbstmitleid verfallen. Und das Schöne an einer Verletzung ist, dass man jeden Tag grosse Fortschritte macht. Das motiviert.»

Der Eingriff am Knie verlief nach Wunsch: Sechs Wochen wird Nick Alpiger aber eine Schiene tragen müssen. Pascale Alpiger/zvg

Und doch: Alpigers Unfallakte ist dick. Im Juli 2019 verletzte er sich auf dem Weissenstein an der Hüfte, nachdem er zwei Wochen davor das Innerschweizer Fest gewonnen hatte. Zwar kehrte er für das Eidgenössische Ende ­August 2019 zurück. Doch eine Sehne, die nur teilweise verheilt war, riss ganz. Und eine Operation wurde nötig.

Im Frühling 2020 wäre Alpiger dann zwar wieder voll einsatz­fähig gewesen, doch Corona verhinderte die Saison. So kehrte er erst 2021 zurück. Doch schon am zweiten Schwingfest nach seinem Comeback verletzte er sich erneut. Eine Untersuchung ergab einen Teilriss des Syndesmosebands.

Für den Erfolg muss man bis an die Leistungsgrenze

Zwar kehrte Alpiger von den Verletzungen stark zurück und er gewann im vergangenen Jahr unter anderem das Basellandschaftliche Fest, das Olma- und das Niklas-Schwinget. Und trotzdem stellt man sich nach dem erneuten verletzungsbedingten Ausfall die Frage, ob sich das nicht irgendwann hemmend auf seinen Leistungen auswirken könnte, weil Alpiger vorsichtig wird?

er Staufener winkt sofort ab. «Ich bin niemand, der sich solche Gedanken macht. Ich will gewinnen, und um zu gewinnen, muss man an seine Leistungsgrenze gehen», sagt er. «Dass da ein Risiko dabei ist, gehört dazu. Wenn jemand – egal in welchem Sport – eine Karriere lang vorne dabei sein kann, ohne sich zu verletzen, ist das die Ausnahme. Die meisten müssen lernen, mit dem Risiko und den Folgen umzugehen.»

So komisch es klingt: Er ist sich Verletzungen gewohnt

Alpiger kommt entgegen – wenn man das bei Verletzungen überhaupt sagen kann –, dass er derzeit eigentlich den Spitzensport-WK absolvieren würde. So kann er ab nächster Woche auch für die Rehabilitation zurück nach Magglingen.

«Ich weiss von ­anderen Athleten, die ihre Rückkehr dort vorbereiteten, dass die Betreuung ideal ist», sagt er. «Und so komisch das klingt: Ich bin mir Verletzungen ja bereits gewöhnt. Ich bin also nicht mehr so am Boden wie beim ersten Mal.»

Das alles gibt Alpiger grosse Zuversicht, dass er für das Eidgenössische Schwingfest Ende August in Pratteln in Topform sein wird.