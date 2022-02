Schweizer Skicross-Trümpfe Der brachiale und extrovertierte Koloss mit einer verletzlichen Seite Das Schweizer Skicross-Team an den Olympischen Spielen ist gespickt mit Medaillenanwärtern. Der grösste Trumpf heisst Ryan Regez.

In Jubelpose würde sich Weltcup-Leader Ryan Regez auch in Peking gerne sehen. Anders Wiklund / AP

Er sei bisweilen eine Wundertüte, könne aber auch zur Tischbombe mutieren. In derart unkonventionellen Worten beschreibt ihn Teamkollege Alex Fiva. Der Berner Oberländer Ryan Regez muss ab solcher Worte über ihn laut lachen.

Überhaupt fällt der 29-Jährige drei Tage vor dem wohl wichtigsten Rennen seiner Karriere durch eine natürliche Lockerheit auf. Der kommunikative und extrovertierte Athlet mit Hang zum modischen Risiko wirkt in der Kombination seiner charakterlichen und körperlichen Merkmale unzerstörbar.

Knapp 100 Kilogramm Kampfgewicht verpackt in 192 Zentimeter Körperlänge ergeben diese wuchtige Erscheinung, die während eines Skicross-Rennens mitunter auf brachiale Art und Weise den Erfolg anstrebt. Beim Zweikampf in der Steilwandkurve kann Regez den britischen Gentleman in ihm, den er von Mutter Clare geerbt hat, schon mal aussen vor lassen.

Wenn die Zweifel das Vertrauen rauben

Aber manchmal stimmen Erscheinungsbild und innere Verfassung nicht zusammen. So war es bei Ryan Regez in der ersten Saisonphase. Nach einem Handbruch im vergangenen Winter verlor er zwischenzeitlich einen seiner Trümpfe – den explosiven Start. «Meine Stärke wurde zu meiner Schwäche. Die Resultate stimmten nicht und ich machte mir deswegen erst recht viel Druck. Ich fühlte mich psychisch nicht in der besten Verfassung, die Zweifel dominierten», erklärt der geborene Wengener, der heute in Interlaken wohnt.

Regez war sich nicht zu schade, die verletztliche Seite seines Wesens zu offenbaren. Er holte Hilfe bei einem Mentaltrainer und einem Sportpsychologen. Diese hätten sein mentales Setting wieder in die richtige Richtung gelenkt. Der Erfolg kam postwendend. Seit Mitte Dezember gewann der Schweiz drei Weltcuprennen, zuletzt in Schweden die Olympia-Hauptprobe innert 24 Stunden gleich doppelt.

Als aktueller Weltcupleader steigt Ryan Regez beim Saisonhöhepunkt als Topfavorit in den Ring. Zumal der überzeugte Veganer, der seine Essgewohnheiten 2017 zuerst zur Regeneration von einem Kreuzbandriss, inzwischen auch wegen des Tierwohls und des ökologischen Fussabdrucks radikal veränderte, bereits beim olympischen Testrennen auf der Wettkampfstrecke im November Schnellster in der Qualifikation war.

Eine Autobahn mit Tempo 30

Der inzwischen sechsfache Weltcupsieger betont allerdings, dass die Strecke vor allem im Mittelteil nochmals deutlich verändert wurde. Angesichts des kalten, langsamen Schnees wagte auch er, die Wundertüten-Tischbombe, einen bildlichen Vergleich: «Ich komme mir vor wie auf einer Autobahn, auf welcher eine Tempo-30-Zone gilt.»

Am Druck will der britisch-schweizerische Doppelbürger nicht scheitern, selbst wenn er ständig auf seine Favoritenrolle angesprochen werde. «Ich betrachte das Olympiarennen wie jeden anderen Wettkampf. Ich will jetzt, wo es so gut funktioniert, nichts an meinem mentalen Setup verändern.» Auf seine Rolle als heissestes Schweizer Eisen bei Olympia angesprochen, weist Ryan Regez zuerst auf seine Teamkollegen hin. Allen voran auf Weltmeister Alex Fiva. Dieser sei mit seiner Routine immer bereit, wenn es wirklich zählt.

Das Knie der Fanny Smith

Beinahe schon als Garantin für eine Schweizer Skicross-Medaille galt bis vor einem Monat die Waadtländerin Fanny Smith. Zwar fand die 29-Jährige in dieser Saison nie einen Weg an der derzeit überragenden Schwedin Sandra Näslund vorbei. Doch ein Podestplatz schien für die 29-fache Weltcupsiegerin reserviert.

Bis zu ihrem spektakulären und schmerzhaften Sturz am 15. Januar beim Wettkampf in Kanada. Seither befindet sich Fanny Smith in einem Rennen gegen die Zeit. Härteste Konkurrentin ist ihr eigener Körper. Gemäss Medizinlehrbuch benötigt der Heilungsprozess für die Knochenprellung im Knie acht Wochen. Sie muss es bis zum Renntag doppelt so schnell hinkriegen.

Physiotherapie, Akupunktur und Krafttraining für die Stützmuskulatur sollen sie für Olympia nicht nur renntauglich, sondern auch konkurrenzfähig machen. Wie weit dies gelingt, kann Smith auch nach dem ersten Trainingstag nicht abschliessend beurteilen. «Es ging so», umschreibt sie ihre ersten Eindrücke. «Ich bin eine Perfektionistin und fordere viel von mir und meinem Umfeld. Da ist es logisch, dass ich das Gefühl habe, es könnte besser gehen», sagt sie.

Sie werde erst am Renntag sehen, wie das Knie unter Wettkampfbedingungen funktioniert und reagiert. Sechs Läufe müsste sie bis zu einer Medaille überstehen. Eine mentale Herausforderung warte auf jeden Fall auf sie: «Es wird unterwegs schmerzen».