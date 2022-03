Schweizer Nati Xhaka-Knatsch? Yakin-Zorn? Ein paar Fragen gibt es vor der WM-Auslosung schon noch zu beantworten In Lostopf 2 wartet die Schweiz am Freitag auf ihre Gruppengegner an der WM. Das Thema Xhaka dürfte (vorerst) bald abklingen. Und Nationaltrainer Yakin reist nach Katar.

Müssen sich noch finden: Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin. Keystone

1:2 in England verloren, 1:1 in Zürich gegen Kosovo und viele Emotionen dank Doppelherzen. Die Schweiz ist resultatmässig nicht gut ins WM-Jahr gekommen, wenngleich man nicht vergessen darf und weswegen sie viel Kredit erhält: Sie hat sich direkt für den Grossanlass in Katar qualifiziert, eine Leistung, die man hoch einschätzen muss – und 9,25 Millionen Euro Startgeld bringt.

Wie das so ist, wenn die Lokomotive des Schweizer Fussballverbands ihr Tempo drosselt und in freundschaftlichen Partien verständlicherweise laut Trainer Murat Yakin die letzten Prozente fehlen, gibt es für kritische Zwischentöne mehr Spielraum. Obwohl die Aussagekraft solcher ­Begegnungen nicht überhöht werden darf. Besonders die soeben absolvierten nicht. Fragen um das Nationalteam, ge­rade mit dem Blick auf die WM-Gruppenauslosung am Freitag, gibt es aber.

Was ist los zwischen Trainer Murat Yakin und seinem Captain Granit Xhaka?

Man weiss es nicht so recht, und es ist etwas gar viel Kaffeesatzlesen, um zu interpretieren. Xhaka war im Trainingslager und in den beiden Tests erstmals so richtig unter Yakin dabei, sein Anspruch unverändert. Er ist der Leader, will Weltmeister werden, und geht voran, Selbstkritik eingeschlossen. Als ihn Yakin dann gegen Kosovo in der 63. Minute auswechselte, kochte Xhaka. Er, der immer spielen will, wurde ausgerechnet im 100. Länderspiel und Auftritt gegen das Land seiner Eltern herausgenommen. Majestätsbeleidigung? Mitnichten, Xhaka war einfach nicht gut. Umgekehrt war Yakin nicht allzu irritiert, es heisst, er nehme den «Vorfall» seinem Naturell entsprechend locker. Also umgekehrt eine Majestätsbeleidigung? Nein.

Es ist aber offensichtlich, dass sich das Duo Yakin/Xhaka noch finden muss. Früher wurde der Captain von seinem ehemaligen Nationaltrainer Vladimir Petkovic durch alle Böden hindurch gestützt und beschützt. Petkovic war der Mentor, umgekehrt war auch Xhaka für den Tessiner eine Art Schutzschild – und der König der Mannschaft. Es ist gewiss nicht falsch, wenn man erkennt, dass der Leit­hammel Xhaka sich schon auch selbst sehr nahe ist. Sonst hätte er gespürt, dass er nicht alles durchspielen muss und kann. In diesem Sinn: Das letzte Wort ist nicht gesprochen, affaire à suivre also. Yakin sagt: «Ich bin froh, zeigt Xhaka Emotionen.» Die beiden Alphaköpfe dürften sich bald weiter annähern.

Würde es ohne Xhaka gehen?

Nein. Natürlich hat die Schweizer Mannschaft gerade nach der EM 2021 gemerkt, dass sie auch erfolgreich sein kann ohne Xhaka. Freuler blühte regelrecht auf im zentralen Mittelfeld, andere übernahmen mehr Verantwortung, wagten auf und neben dem Platz wohl etwas mehr. Tatsächlich ist es gewiss falsch, dieses Fass mit Xhaka jetzt aufzutun. Im Sommer, wenn die Nations League und damit wichtigere Partien anstehen, wird es aber spannend sein zu beobachten, in welche Richtung es geht. Auch wird dann Yakin klarer ­sehen, wer zu seinem WM-Kader gehören soll, wenngleich diesbezüglich keine Überraschungen zu erwarten und vermutlich etwa 95 Prozent der Plätze vergeben sind.

Wie geht es für die Schweizer Nati jetzt weiter?

Trainer Yakin fliegt nun nach Katar, um am Freitag live vor Ort im Doha Exhibition and Convention Center um 19 Uhr und damit um 18 Uhr Schweizer Zeit der Auslosung beizu­wohnen. 29 der 32 Teilnehmer sind dann bekannt. Die Kugel der Schweiz ist in Topf zwei, ihr droht in einer Vierergruppe also ein grosskalibriger Gegner aus Topf eins, sofern dieser nicht Katar ist. In jedem Fall darf sie nur einem weiteren Land aus der europäischen Konföderation zugelost werden. So oder so muss sie die Aufgaben aus Topf drei und vier bewältigen, um den ersten Cut zu überstehen und in die Achtelfinals zu kommen. Stichtag für die Topfzuteilung ist der Stand der Weltrangliste am 31. März.

Nach der Auslosung wird Yakin noch kurz im Gastgeberland bleiben und rekognoszieren, wo er mit der Mannschaft Quartier beziehen, das Basiscamp haben will. So unpopulär wie falsch Katar als Gastgeberland sein mag, logistisch dürfte es die WM der kleinsten Herausforderungen werden. Und bereits sind schon mehr als 804000 Tickets veräussert. Die nächste Verkaufsphase beginnt nach der Endrundenauslosung am 5.April.

Was wartet noch auf das Schweizer Team?

Im Juni kommt es innert zehn Tagen zu einem kleinen Länderspielmarathon. Vier Partien gegen starke Gegner stehen dannzumal in der Nations League an. Hier trifft die Schweiz in der Gruppe 2 der besten Liga A zuerst auswärts auf Tschechien und Portugal, um sich danach zu Hause in Genf mit Spanien und abermals mit den Portugiesen zu messen.

Bemerkenswert ist aber dies: Weil die Ligen mehrheitlich am 22.Mai enden, haben die Nationalspieler im Sommer erst viel später Ferien. Die heimische Super League startet bereits Mitte Juli, man braucht nicht ein Hellseher zu sein, was das für die Erholung der Spieler bedeutet. Gerade auch, weil die WM im November mit Blick auf die Schweizer Topliga beinahe nahtlos an die Winterpause vom 13. November startet. So findet das Eröffnungsspiel am Montag, dem 21. November, statt – der Final am 18. Dezember. In der Vorrunde werden täglich vier Gruppenspiele ausgetragen.