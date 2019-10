Der Empfang für die Schweizer in Kopenhagen ist garstig. Das hat nichts mit den Dänen zu tun, diesen überaus freundlichen Menschen, die immer und überall ein Lächeln übrig haben. Aber der Regen peitscht an diesem Freitag durch die Stadt. Ein Glück, dass die Schweizer im Stadion «Telia Parken» bei geschlossenem Dach trainieren können.

Kurz darauf setzt sich Nationaltrainer Vladimir Petkovic hinters Mikrofon. Als er von einem dänischen Journalisten gefragt wird, ob die Schweiz denn ein Konzentrationsproblem habe, weil sie jüngst so viele Tore in den letzten Minuten eines Spiels kassiert habe, weicht er in den Verteidigungsmodus. «Gegen Gibraltar haben wir null Gegentore kassiert.» Um dann doch noch anzufügen. «Das ist eine Frage, mit der sich unsere Gegner beschäftigen sollen. Sie dürfen ruhig glauben, dass wir am Schluss nicht bereit sind. Und wir müssen das Gegenteil beweisen.»

So ist das mit Petkovic. Wie immer vor einer wichtigen Partie ist er angespannt. Nun steht das EM-Qualifikationsspiel Dänemark gegen die Schweiz an. Das ist von der Bedeutung her nicht gerade vergleichbar mit einer WM- oder EM-Partie. Und trotzdem haben die nächsten Spiele wegweisenden Charakter. Für die Schweizer Fussballer, weil sich entscheidet, ob sie an der EM 2020 teilnehmen dürfen. Vor allem aber für ihren Trainer. Weil es um die ganz grundlegende Frage geht: Wie weiter mit Petkovic? Soll er auch über den Sommer 2020 hinaus Nationaltrainer bleiben?

Es ist nicht ganz einfach, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Wer es ganz nüchtern mag, der könnte zum Schluss kommen: Seit Petkovic die Nati im August 2014 übernommen hat, qualifizierte sich die Mannschaft immer für EM und WM. Dazu erreichte sie zweimal den Achtelfinal. Und spielte einen teilweise erfrischenden Fussball. Einige Highlights gegen grosse Mannschaften wie Portugal oder Belgien inklusive. Auch der Punkteschnitt von Petkovic pro Partie (1,84) ist besser als jener all seiner Vorgänger. Ottmar Hitzfeld kam auf 1,77 Punkte pro Spiel.