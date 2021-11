Schweizer Nati Shaqiri vor dem WM-Quali-Kracher: «Es wäre eine Sensation, wenn wir hier gewinnen würden!» Vier Stunden nach den Italienern haben die Schweizer ihren Pflichttermin im Rom. Im Stadio Olimpico sagt Trainer Murat Yakin zur Presse: «Alle sind fit, auch Gavranovic.»

Captain Xherdan Shaqiri (rechts) und Trainer Murat Yakin. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Gegen Italien wird es für Murat Yakin die sechste Partie als Nationaltrainer der Schweiz sein, keine hat sie mit ihm bislang verloren, zuletzt viermal kein Tor kassiert. Und sich damit die Chancen bewahrt, das Jahr perfekt abzuschliessen mit der direkten Qualifikation für die WM 2022.

Der Schweizer Nationaltrainer gibt sich auch wegen seiner positiven Serie an der Pressekonferenz gewohnt locker, flankiert von Xherdan Shaqiri, seinem Captain. Manchmal geht es gar so weit, dass Yakin eine an ihn gerichtete Frage gleich an Shaqiri weitergibt, und wenn er selbst antwortet, ist er um klare Voten nicht verlegen. So sagt Yakin:

«Wir sind gut vorbereitet und werden versuchen, den Kampf anzunehmen. Wir wollen die Italiener ärgern. Mit gutem Timing und Vorwärtsdrang kommen wir zu unseren Chancen.»

Yakin stimmt zuversichtlich, dass keine neuen Verletzten hinzugekommen sind in den vergangenen zwei, drei Tagen. Und er am Freitagabend im Stadio Olimpico auf alle Nominierten zurückgreifen kann. Also auch auf Mario Gavranovic, der Anfang Woche angeschlagen angereist war ins Naticamp in Lugano.

Überdies gibt der Schweizer Trainer zu bedenken, dass es ebenfalls für Italien ein wichtiges Spiel sei und nach dieser Partie nicht alles entschieden sein müsse. «Italien muss noch nach Nordirland, wir haben noch die Bulgaren. Es wird sich zeigen, zu was wir bereit und fähig sind. Uns aber nur auf die Defensive zu verlassen, das wäre fatal. Wir wollen mutig sein, agieren.»

Ein erstes Ziel erreicht – Italien ist der Favorit

Die Schweiz hat sich bereits für den zweiten Platz qualifiziert, ein erstes wichtiges Ziel hat sie damit erreicht. So sagt Shaqiri, der in seinem 99.Länderspiel für die Schweiz die Mannschaft anführen wird.

«Es ist das Spiel des Jahres für uns. Wir können einen guten Weg einschlagen, um uns für die WM zu qualifizieren. Italien ist der Favorit, es wäre eine Sensation, wenn wir hier gewinnen würden.»

Natürlich hat Shaqiri das 0:3 im EM-Sommer gegen denselben Gegner nicht vergessen, als die Schweizer keinen guten Tag hatten. Aber er spürt, dass die Mannschaft mit einem anderen Gefühl angereist ist, eine Reaktion zeigen und etwas gutmachen will.

Für beide Teams gilt ohnehin: In Bestbesetzung können sie nicht antreten, und so sind Yakins Worte vielleicht Motivation genug, wenn er sein Innenleben zum Besten gibt: «Grosse Spiele entscheiden grosse Spieler. Ich freue mich, in Rom, gegen Italien, gegen den Europameister - was soll ich noch mehr dazu sagen.»

Nun liegt es an der kleinen Schweiz, der Weltnummer 14, gegen den um zehn Plätze besser rangierten Europameister zu bestehen.