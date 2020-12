Schweizer Bob-Cracks fahren in Innsbruck am Podest vorbei

(swe) Nach dem erfolgreichen Start in die Bob-Saison (drei Podestplätze in vier Rennen) reichte es dem Duo Michael Vogt/Sandro Michel am Samstag in Innsbruck nur zu Rang vier. Im 2er-Bob fehlten Vogt/Michel 43 Hundertstel auf das Podest. Das zweite Schweizer Duo, Simon Friedli/Dominik Schläpfer, fährt am Berg-Igls auf Platz elf. Nach dem Podestplatz letzte Woche in Lettland ist dies eine leise Enttäuschung für den Solothurner.