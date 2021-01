Wegen Coronafällen in anderen Nationalmannschaften: Die Schweiz fährt nun doch an die Handball-WM

(swe/gav) Am Mittwoch beginnt die 27. IHF-Weltmeisterschaft in Ägypten und die Schweiz ist mit dabei! Am Dienstag teilt der Weltverband mit, dass sich Tschechien und die USA wegen zahlreicher Coronafälle zurückziehen. Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) hat die Teilnahme am Turnier bestätigt.

Die Schweiz rückt für die USA nach und trifft in der Vorrunde der Gruppe E auf Österreich (14. Januar), Norwegen (16. Januar) und Frankreich (18. Januar). Für die Schweiz ist es die erste WM-Teilnahme seit 1995.