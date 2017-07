Bald zwei Jahre ist es jetzt her, als der FC Zürich kurz nach Saisonbeginn mit Trainer-Neuigkeiten aufwartete. Es war ein Montag nach einem Zürcher Derby, GC hatte es gewonnen, das 3:2 fiel in der Nachspielzeit. Es war das Tor, das Urs Meier den Job als FCZ-Trainer kostete.

Man müsse nun unter allen Umständen verhindern, in eine Negativspirale zu geraten, erklärte Präsident Ancillo Canepa. Neun Monate später stieg der FCZ in die Challenge League ab. Am vergangenen Sonntag war im Zürcher Letzigrund wieder Derbytime.