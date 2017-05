Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am diesjährigen French Open. Der Baselbieter kündigte am Montagabend an, dass er das Grand-Slam-Turnier in Paris, das er 2009 gewonnen hat, in diesem Jahr auslässt. Es sei für ihn ratsamer, sich auf die Rasen- und die Hartplatzsaison zu konzentrieren.

