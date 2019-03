Am 9. März holte sich der neue FCB-Partnerklub Chennai City FC zum ersten Mal die indische Meisterschaft. Jetzt berichten unterschiedliche indische Medien von einem möglichen Korruptionsskandal. Minerva Punjab, der Gegner von Chennai City, soll am letzten Spieltag der Saison absichtlich verloren haben. Der indische Fussballverband (AIFF) soll gemäss eines nicht namentlich genannten Verbandsoffiziellen umgehend Ermittlungen aufgenommen haben. Er wird mit folgenden Worten zitiert: «Die AIFF schaut sich die Sache an. Ein Integritätsbeauftragter ist schon an der Arbeit.»

Zwar ist die Faktenlage sehr dünn. Eine offizielle Bestätigung fehlt ebenso wie das Stützen auf weitere unabhängige Quellen. Aber Fakt ist, dass der Spielverlauf des letzten Saisonspiels durchaus verdächtig war. Chennai City musste unbedingt gewinnen, um nicht noch von East Bengal überholt zu werden. Der Tabellenletzte Minerva Punjab führte zur Halbzeit mit 1:0. Chennai drohte mit der zweiten Niederlage in Folge die sicher geglaubte Meisterschaft doch noch zu verlieren.

Doch in der zweiten Halbzeit drehte Chennai das Spiel und gewann mit 3:1. Der Spielkommissär Balasubramaniam erwähnt in seinem offiziellen Bericht an den Verband keine Bedenken. Nach dem Spiel soll er aber in einer separaten E-Mail die Spielart von Minerva Punjab bemängelt haben: "Das Spiel wurde nicht mit dem richtigen Spirit gespielt".

Der Kommissär hält demnach fest, dass in folgenden Aktionen ein Fehlverhalten möglich gewesen sei: Noch vor dem Ausgleich wechselte Minerva ihren besten Stürmer und Torschützen zum 1:0 aus. Beim Stand von 1:2 wechselte Minerva noch zwei weitere "gut spielende" Offensivkräfte aus. Beim 1:1 von Pedro Manzi soll der Chennai-Toptorschütze vor der Ausführung seines Elfmeters in die Ecke gezeigt haben, in die er kurz darauf schoss. Der Torhüter sprang auf die andere Seite. Auch der sonst gerne einmal aufbrausende Minerva-Manager Ranjit Bajaj soll sich ungewöhnlich still verhalten haben.

Update folgt...