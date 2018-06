Die FIFA bestätigte am Samstag den Eingang des Schreibens. Weitere Angaben machte der Weltverband nicht. Die Serben hatten in der Partie am Freitag nach gut einer Stunde vergeblich einen Foulpenalty gefordert, der durchaus seine Berechtigung gehabt hätte. Bei der WM gab es bereits Beschwerden mehrerer Verbände über Schiedsrichter, Folgen hatten diese keine.

Serbische Medien kritisierten Brych scharf. «Der brutale Diebstahl von Brych», titelte die Zeitung «Sportski zurnal». »Der Deutsche Felix Brych, eine Schande für die Schiedsrichterorganisation der FIFA, hat Serbien auf dem Weg in den Achtelfinal gestoppt.» Es sei «einer der schlimmsten Diebstähle bei den letzten Weltmeisterschaften. Eine Schande, wie sie schändlicher nicht sein kann.» Die Boulevard-Zeitung «Alo» titelte: «Der Deutsche hat uns bestohlen» und schrieb: «Der Unparteiische massakrierte unsere Mannschaft und ermöglichte unserem Gegner, eine Niederlage in einen Sieg umzuwandeln.»