SC Bern weiter im Tief – Ambri-Piotta zurück auf der Siegesstrasse

(swe) Auch im neuen Jahr findet das Glück noch nicht zurück in die Bundeshauptstadt. Der SC Bern muss sich in Lausanne deutlich geschlagen geben. Bereits nach gut 30 Minuten lagen die Berner mit 1:5 in Rückstand. Am Ende resultierte eine 1:7-Niederlage. Während der SCB weiter im Besitz der roten Laterne ist, rückte Lausanne auf Rang 2 vor.