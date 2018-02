Lange sah es so aus, als würde sich der beste Neueinsteiger in der Geschichte der NHL auch von den Los Angeles Kings nicht stoppen lassen. Erst elf Sekunden vor Ende des dritten Drittels erzielte Anze Kopitar den Ausgleichstreffer für die Kings und rettete das Heimteam damit in die Verlängerung. Dort gelang Dustin Brown in Überzahl sogar der Siegtreffer für Los Angeles.