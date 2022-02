Olympiaarzt Patrik Noack Zu viel Corona, zu wenig Bananen – die Bilanz der ersten Woche im Dauereinsatz in Peking Der Schweizer Chefarzt Patrik Noack lässt die erste Woche seit seiner Ankunft in China Revue passieren. Der St. Galler kämpft an verschiedenen Fronten mit administrativen Hürden und kulturellen Unterschieden.

Die Chinesen lassen nichts anbrennen: Patrik Noack posiert mit einer Gruppe Volunteers in der Schweizer Unterkunft. ZVG

Ein herzhaftes Lachen zwischendurch schadet nie. Das gilt auch für den Schweizer Olympia-Chefarzt Patrik Noack während der ersten Einsatzwoche in China. Wenn seine Bemühungen um eine Verbesserung von Vorgaben oder Abläufen in der olympischen Blase wieder einmal in einen administrativen Kampf gegen Windmühlen ausarten. Wenn der chinesische Mailkontakt nach einer angebrachten Reklamation in seiner Antwort «calm down!» – beruhigen Sie sich! – zurückschreibt.

Ja dann bietet der kurze Besuch der Volunteers in der Unterkunft eine wohltuende Auflockerung. Zu zweit stehen sie in der Türe mit zwei riesigen Packungen WC-Papier unter dem Arm. Die eine drückt auf einen Knopf an ihrem Handy und die Übersetzungs-App gibt in englischer Sprache von sich: «Wir bringen Ihnen WC-Papier». Noack lacht.

Die Kommunikations- oder oft auch Kulturunterschiede sorgen aber nicht nur für unterhaltsame Momente. Sie bedeuten oft administrativen Mehraufwand. Etwa beim Auspacken des medizinischen Materials, welches bereits im Oktober per Frachtschiff auf die Reise von der Schweiz in Richtung Peking geschickt wurde. Bei der Zollkontrolle haben die Kontrolleure so ziemlich alles durchwühlt. «Wir hatten noch nie so lange mit Einrichten wie hier», sagt Noack, «weil wir alles zusammensuchen mussten».

Der St. Galler leitet ein Team von neun Ärzten, 29 Physiotherapeutinnen und -therapeuten sowie zwei Osteopathen. Damit ist das Medical Team deutlich grösser als im Sommer bei den Spielen in Tokio. Einige Teams haben ihre eigenen Physios, teilweise sogar als Einzelbetreuung», erklärt Noack.

Medizinische Einschätzungen und leere Kochtöpfe

Der 48-Jährige blickt auf intensive erste Tage zurück. Vor allem, aber nicht nur Corona hielt ihn und sein Team auf Trab. Gefragt waren Einschätzungen nach positiven Tests von Olympia-Teilnehmenden in der Schweiz oder nach ihrer Ankunft in China. Auch kurzfristig veränderte Regeln und ungewohnte Messmethoden der Chinesen sorgten für Klärungsbedarf. Noack ist froh, dass sich ein Netzwerk von Chefmedizinern aus 15 Nationen in einem Chat austauscht, Erfahrungen teilt und ab und zu auch gemeinsam auf den Tisch haut.

Zwar lernen die chinesischen Organisatoren schnell und sind zum Beispiel die Unterkünfte so komfortabel wie es Patrik Noack bei seinen sieben vorherigen Olympiaeinsätzen noch nie erlebt hat. Aber kulinarisch gibt es viel Luft nach oben. Bei Früchten sowie bei vegetarischen und glutenfreien Speisen kann das Angebot derzeit an einigen Standorten noch längst nicht mit der Nachfrage mithalten. «Das muss sich rasch und deutlich verbessern», fordert Noack.

Mit der Ankunft der Eishockeyaner steigt die Corona-Gefahr

Als Rutschpartie erweist sich für den Sportmediziner aber nicht nur das Justieren des Umfelds, damit die Athletinnen und Athleten ihre Leistungen bestmöglich abrufen können. Auch der Betreuereinsatz für einen Arztkollegen beim Slopestyle-Training der Snowboarder hatte es in sich. Die Steilheit des Hangs forderte auch Noacks skifahrerisches Können.

Die Herausforderungen gehen dem Ärzteteam nicht aus. Derzeit treffen die Eishockeyaner aus den verschiedenen Nationen in Peking ein. Wegen der Grösse der Teams, aber auch der Nähe in den Garderoben können sich Coronafälle hier schnell einmal vervielfachen. Oder um es in den Worten eines Arztkollegen von Patrik Noack im Mediziner-Chat zu sagen: «Let start the Party!».