Wenig später beendet der ausgebildete Sportlehrer mit nur 32 Jahren seine Karriere als Spieler und wird Trainer von Vilafranquense, wo er schon als Spieler zwei Jahre anheuerte. So erfolgreich seine Trainerkarriere, so bescheiden seine Meriten als Spieler: Vitória hat nie höher als in der dritten portugiesischen Liga gespielt. Als Trainer aber ging es langsam aber stetig nach oben: Nach zwei Jahren bei Vilafranquense der Wechsel zu Benficas Nachwuchs.

Via C.D. Fatima schafft er 2010 den Sprung in die höchste Liga, übernimmt dort Paços de Ferreira, um nur ein Jahr darauf bei Vitória Guimarães zu unterzeichnen. Sein grösster Coup fällt in diese Zeit: 2013 gewinnt er mit dem Klub aus dem Norden Portugals den Cup, bezwingt im Final Benfica mit 2:1.

Ein Kriegsklassiker für Trainer

Er nutzt den Erfolg, entschliesst sich zur Veröffentlichung eines Buches mit dem martialischen Titel «Die Kunst des Krieges – für Trainer». Eine Adaption des Strategieklassikers des chinesischen Generals und Philosophen Sunzi für Fussballtrainer. Das Werk aus dem vierten Jahrhundert ist in 13 Kapitel aufgegliedert, knapp über 120 Seiten lang und gilt bis heute als eines der wichtigsten Bücher über Strategie. Auch der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Ralph Krueger hat Erkenntnisse aus der Lektüre dieses Buches in seine Arbeit einfliessen lassen.

Vitórias Fussball-Adaption des Klassikers schlägt nicht hohe Wellen und wird keinen grossen Einfluss auf das Welt-Fussballgeschehen haben. Aber es zeigt anekdotisch, wie durchdacht Vitória gerade bei entscheidenden Spielen vorgeht. 26. Mai 2013, portugiesischer Cupfinal im Estádio Nacional do Jamor in Oeiras, eine halbe Autostunde westlich von Lissabon gelegen. Auf dem Weg zum Stadion weist der Trainer den Chauffeur des Mannschaftsbusses an, an einer Tankstelle rauszufahren. Nicht weil das Benzin knapp wird, sondern weil er verhindern will, dass der Aussenseiter vor dem Favoriten aus Lissabon eintrifft.

Der Titel mit dem grossen Aussenseiter

Der Cupfinal, das weiss Vitória, wird ein Heimspiel für die Hauptstädter. Er will verhindern, dass sein Team die Häme der gegnerischen Fans zu spüren kriegt. Es gelingt. Die Zufahrt zum Kultstadion ist fast leer, als Guimarães einfährt. Der Rest ist Geschichte. Rui Vitória holt mit dem grossen Aussenseiter den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Zwei Jahre später übernimmt Vitória die Mannschaft, die er im Cupfinal 2013 sensationell schlug. Er wird Nachfolger von Jorge Jesus (63, heute Trainer von Erzfeind Sporting). Rui Miguel Mola, Benfica-Reporter von «A Bola», sagt, Vitória sei das «pure Gegenteil» von Jesus. Letzterer war ein autoritär führender, kaum Widerspruch duldender und extrem harter Trainer. Vitória sei dagegen geradezu sanftmütig. Für «die jungen Spieler wie eine Vaterfigur». Ihn bringt kaum etwas aus der Ruhe. Oder wie er einst sagte: «Ich habe meine Eltern zu Grabe getragen. Das hat jedes Problem relativiert, das sich mir seither gestellt hat.»