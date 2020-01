Rücktritt von Football-Star trübt Vorfreude auf den Super-Bowl

Eigentlich ist das Play-off eine wunderbare Zeit für die National Football League NFL und ihren Kommissionär Roger Goodell. Ab Anfang Januar bis zur Super-Bowl vom 2. Februar steht der Sport im Zentrum; es sind Wochen, die gut sind für das Geschäft einer Liga, die pro Saison fast 16 Milliarden Dollar umsetzt. Weil ausnahmsweise kaum jemand diese lästigen Themen anspricht: Gesundheitsrisiken, Hirnschäden, Rassismus.

Doch dann betätigte sich Luke Kuechly als Partycrasher. Kuechly ist einer der besten Defensivspieler der NFL, ein Aushängeschild der Carolina Panthers. Oder eher: Er war das. Denn am Mittwoch verkündete Kuechly überraschend seinen Rücktritt, mit 28 Jahren und trotz einem Vertrag, der ihm bis 2021 gegen 25 Millionen eingebracht hätte. Seine Gesundheit war ihm mehr wert. Denn die Liste an Menschen, die für eine lange Karriere im American Football einen sehr hohen Preis bezahlt haben, ist lang. Die Folgeschäden können gravierend sein, es gibt zahllose Fälle von Spielern, die schwere Hirnschäden davontrugen und früh starben, weil sie ihrer Karriere bis zur Selbstaufgabe alles unterordneten. Und weil die Gladiatorenmentalität nirgendwo so tief verankert ist wie in der Macholiga NFL: dass es zum guten Ton gehört, Alarmsignale des Körpers zu ignorieren.

Stars lassen sich Rücktritte Millionen kosten

Bei Kuechly ist es anders. In seinem Abschiedsvideo sagte er: