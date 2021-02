Rücktritt Lara Dickenmann beendet im Sommer ihre Profikarriere Sie ist die erfolgreichste Schweizer Fussballerin aller Zeiten - jetzt ist Schluss für Lara Dickenmann. In einer Videobotschaft verabschiedet sie sich von den Wolfsburg-Fans.

Kann gut mit dem Ball umgehen: Lara Dickenmann. Bild: Instagram

Es fühle sich richtig an, jetzt die Karriere zu beenden, lässt sich Lara Dickenmann zitieren. «Das Feuer für den Fussball habe ich noch in mir. Trotzdem fühlt es sich richtig an, meine Karriere jetzt zu beenden», so Dickenmann. Die erfolgreichste Schweizer Fussballerin der Geschichte erzielte in 135 Länderspielen 53 Tore. Schon im August 2019 ist sie jedoch von der Nationalmannschaft zurückgetreten.

In den letzten sechs Jahren spielte Dickenmann beim VFL Wolfsburg. Im Juli 2015 war Dickenmann von Olympique Lyon nach Wolfsburg gewechselt– als absolute Weltklasse-Spielerin. Mit Lyon hatte sie nicht nur siebenmal die Französische Meisterschaft, sondern auch zweimal die Champions League gewonnen. «Mein Traum war es, in der Bundesliga zu spielen. Und den hat mir der VfL erfüllt», erklärt sie in einer Mitteilung. Auch dort sammelte sie einige Titel, wurde insgesamt mit den viermal Deutsche Meisterin und feierte fünfmal den Gewinn des DFB-Pokals. In einer Videobotschaft verabschiedet sich Dickenmann von den Wolfsburg-Fans.