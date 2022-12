Ruderstars Im Strandbad wird Chinesisch gesprochen – ein ganz besonderer Besuch am Hallwilersee Rund 30 Ruderinnen und Ruderer des chinesischen Nationalteams trainierten auf dem Hallwilersee – wir erzählen, wie es dazu gekommen ist und verraten, warum die Gäste aus Fernost gerne wieder kommen würden. Doch zuerst wollen sie Olympia-Gold gewinnen.

Besonderer Besuch in Meisterschwanden: Yi Xudi und Zhang Quan, zwei Mitglieder des chinesischen Doppelvierers, der an den Olympischen Spielen starten wird.

Am einfachsten wäre es gewesen, das Bett direkt ins Bootshaus zu stellen. So oft war Nicole Lanz in den vergangenen Tagen im Strandbad Seerose in Meisterschwanden. Nur zum Schlafen kam sie nicht, so viel war los. Aber es hat sich gelohnt. Nicht nur für sie, sondern für alle Beteiligten.

Doch beginnen wir von vorne. Mit einer Anfrage, die für die besonderen Tage sorgen sollte. Auf dem Rotsee in Luzern fand am vergangenen Wochenende die Olympia-Qualifikationsregatta im Rudern statt. Am Start waren auch zahlreiche Boote aus China.

Weil die Teams in diesem Jahr aufgrund von Corona im Vorfeld nicht auf dem Rotsee trainieren durften, wurden Alternativen gesucht. Und da kam der Ruderclub Hallwilersee mit seinem Bootshaus in Meisterschwanden ins Spiel.

«Wir wurden vom Schweizerischen Verband angefragt, ob wir bereit wären, Athletinnen und Athleten eine Trainingsmöglichkeit zu bieten», erzählt Vereinspräsident Felix Achermann. Der Ruderclub Hallwilersee verfügt zwar nicht über eine Infrastruktur, wie sie Profis gewohnt sind – so fehlt zum Beispiel ein Trainingsraum mit Ergometern – aber die chinesische Delegation störte das nicht. Den Verantwortlichen gefiel das Seetal.

Und so kam es, dass Nicole Lanz die Aufgabe übernahm, die Ankunft von 30 Chinesinnen und Chinesen vorzubereiten und sie während des Aufenthalts zu betreuen.

Ein Kompliment mit schweisstreibenden Folgen

Für Lanz war es eine Reise in die Vergangenheit. Sie lebte selbst sieben Jahre in China, genauer in Schanghai, wo sie Individualreisen nach Europa anbot. «Der Kontakt mit den Ruderern fühlte sich sofort vertraut an», sagt sie. Und selbst ihre über die Jahre etwas eingerosteten Chinesisch-Kenntnisse kamen mit jedem Tag, den die Gäste aus Fernost hier verbrachten, wieder mehr hervor. Sie sagt:

«Ein Ruderer sagte mir, ich könne besser Chinesisch als der Trainer.»

Als Dank für das Kompliment – beziehungsweise als Strafe für die Stichelei wurde der Athlet von seinem Trainer mit einem Augenzwinkern zu einer Zusatzeinheit ins Wasser geschickt.

Zhang Quan trägt das Boot an den Hallwilersee.

Einer der Trainer ist Tom Kay. Er ist Engländer und betreut seit zweieinhalb Jahren den chinesischen Doppelvierer der Männer. Er sagt: «Rudern ist ein sehr technischer Sport. Umso wichtiger ist, dass alle meine Anweisung präzise verstehen.»

Damit das sichergestellt ist, hat das Team eine Dolmetscherin dabei. «Ideal ist es nicht», sagt Kay. «Doch man findet immer Wege.»

Das Problem mit der Ausreise

Insgesamt 80 Chinesinnen und Chinesen sind für die Wettkämpfe auf dem Luzerner Rotsee in die Schweiz gereist. «Das war ein sehr kompliziertes Unterfangen», sagt Kay. «In China gelten alle Regionen ausserhalb des eigenen Landes als Corona-Notgebiet. Entsprechend ist es sehr schwierig, überhaupt eine Erlaubnis für die Ausreise zu erhalten.»

Prompt kam die chinesische Delegation einige Tage später als geplant in der Schweiz an – per Charterflug, um Kontakte zu vermeiden. Der chinesische Umgang mit Corona ist strikt. Die Masken werden auch draussen getragen. Und auch sonst gilt ein strenges Schutzkonzept, das vom ganzen Team eingehalten wird.

Ein Teil der chinesischen Ruder-Nationalmannschaft trainierte auf dem Hallwilersee: Tom Kay (Trainer), Liu Dang, Felix Achermann (Präsident Ruderclub Hallwilersee), Zhang Quan, Ueli Haller (Gemeindepräsident Meisterschwanden), Yi Xudi, Zang Ha, Luo Yuhang (übersetzerin), und Nicole Lanz vom RC Hallwilersee (von links nach rechts).

Insgesamt 50 Chinesinnen und Chinesen trainierten in Sempach, 30 auf dem Hallwilersee. «Es war nicht ganz leicht, ein Hotel in der Region zu finden, das 30 Einzelzimmer frei hatte», sagt Lanz. Fündig wurde sie in Villmergen.

Ein Problem war auch die Verpflegung. «Wir versuchen zwar jeweils, die Köche zu instruieren, aber es fehlen die Zutaten», sagt Kay. Die Folge: Die Ruderer, die täglich bis zu 6000 Kilokalorien verbrennen, nehmen während ihrer Aufenthalte ausserhalb Chinas sehr oft ab. Und wenn sie zurück sind, müssen alle in eine 14-tägige Quarantäne

Die Grösse macht den Unterschied

Der Rudersport in China wird staatlich gefördert, Aufnahme ins Programm finden nur die Besten – und Grössten. Letzteres ist im Rudern ein entscheidender Faktor. «Ich habe in meiner Zeit in China nie so grosse Chinesen gesehen, wie es sie hier im Team hat», sagt Lanz. Kay sagt:

«In China ist das Rudern weniger von Klubs geprägt als beispielsweise in der Schweiz. Fast jeder Ruderer mit Ambitionen wird früh entdeckt und gefördert und kann fortan als Profi leben und trainieren.»

Und alles folgt einem Plan.

Chinesische Boote hängen im Bootshaus

So strukturiert die Ausbildung ist, bleibt Rudern ein Outdoorsport. Und damit ist Flexibilität gefordert. Auch von Nicole Lanz, die im ständigen Austausch mit dem Team war und zeitweilig mehr im Strandbad als zu Hause lebte.

Auch am Tag des Treffens mit der chinesischen Delegation läuft es nicht wie geplant. Starke Winde verhindern ein Training auf dem See. Die vier Mitglieder des Doppelvierers sind trotzdem gekommen und bedanken sich bei Gemeindepräsident Ueli Haller für die Gastfreundschaft. Sie würden nächstes Jahr gerne wiederkommen, übersetzt die Dolmetscherin.

Dann sind sie schon wieder auf dem Weg zurück in die Hotelgarage, wo der Ergometer wartet. Dem Fotografen bleiben nur Sekunden für ein Foto.

Der Kontakt mit den Profis aus China war für die Juniorinnen und Junioren des Ruderclubs Hallwilersee ein besonders Erlebnis. zvg

Die chinesischen Ruderer haben ihr Material selber mit­gebracht. Rennboote made in Deutschland. Im Bootshaus des Ruderclubs Hallwilersee hängen zahlreiche Fabrikate aus China. Welch Ironie.

«Das Rudern gilt leider noch immer als elitärerer Sport», sagt Vereinspräsident Felix Achermann. «Dabei können die Juniorinnen und Junioren bei uns für einen sehr fairen Preis ein Jahr lang trainieren.»

So hat Tele M1 über die chinesischen Ruderer berichtet. Tele M1

Ziel des Ruderclubs Hallwilersee, der im Jahr 2000 gegründet wurde, ist es nicht, sich in Richtung Spitzensport zu bewegen. «Aber wir möchten den Ruderinnen und Rudern beste Voraussetzungen bieten», sagt Achermann. Den chinesischen Profis zuzuschauen, hat viele im Verein inspiriert.