Ronaldo bleibt blass: Juventus verliert Derby d'Italia gegen Inter Mailand

Das Duell Inter Mailand gegen Juventus Turin, das sagenumwobene Derby d'Italia, war in der jüngeren Vergangenheit meist eine klare Angelegenheit für die Turiner gewesen. Zu dominant trat die Alte Dame in Spielen wie diesen auf, zu abgeklärt und souverän präsentierte sie sich. In dieser Saison aber ist vieles anders. Juventus strauchelt und hinkt hinterher, die Mailänder Klubs Inter und AC geben den Ton an.

So dürfte auch nur wenig überraschen, dass Inter die neueste Ausgabe des Derby d'Italia zu Hause im Giuseppe Meazza Stadion mit 2:0 gewinnt, die Tore schiessen der kämpferische Arturo Vidal (12.) und der formidable Mittelfeldakteur Nicolo Barella (52.). Juve entwickelt wenig Durchschlagskraft, im Angriff vermisst Trainer Andrea Pirlo den wirbligen Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo, der Mann, der sich derlei Spiele auf den grossen Bühnen normalerweise zu eigen macht, fällt kaum einmal mit einer nennenswerten Aktion auf.