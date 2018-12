Es ist eine Sensation, mit der man niemals rechnen durfte. YB schlägt das grosse Juventus Turin. Bern, ja grosse Teile der Schweiz in Freudentaumel. Und was macht Juve-Trainer Massimiliano Allegri in diesem Augenblick? Mit einer gewissen Gleichgültigkeit nimmt er auf dem Podest vor den Presseschaffenden Platz, sagt, dass man zwar enttäuscht sei, aber ja trotzdem Gruppenerster wurde. Woran es denn gelegen habe, wird er gefragt. «Wir waren müde und es fehlte vor allem an der Motivation», antwortet Allegri mit sonorer Stimme.

Logisch, für Juventus ging es nicht um Leben und Tod. Aber den Gruppensieg sichern sich die Turiner bloss, weil es Manchester United zur gleichen Zeit nicht fertigbringt, in Valencia zu gewinnen. Die Aussage ist ein Affront für die Berner, die mit diesem 2:1 einen der grössten Siege der Klubgeschichte auf internationalem Parkett feiern. Als YB-Coach Gerardo Seoane mit dieser Aussage konfrontiert wird, reagiert er leicht irritiert: «Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie am Schluss müde waren im Gegensatz zu uns. Wir sind viel gelaufen, das Spiel hat uns viel abverlangt. Es ist nicht an mir, zu beurteilen, ob Juve nicht motiviert war. Ich habe genug mit meiner Mannschaft zu tun.»