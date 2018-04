In Oerlikon kam die Kulisse in den Genuss einer puren und faszinierenden Playoff-Show. Checks, Führungswechsel, Emotionen, überschäumende Reaktionen auf den Rängen. Im vierten Drittel – der ersten Verlängerung also – bekämpften sich die beiden derzeit besten National-League-Teams wie taumelnde Boxer, die ihre letzten Kraftressourcen beanspruchten – bis ZSC-Techniker Roman Wick die Luganesi mit seinem Schlenzer ins Lattenkreuz mitten ins Herz traf.