Roger Federers Schicksal liegt nun in den Händen eines schweigenden Magiers

Als Roger Federer sich bei seinem Fünfsatzsieg gegen den Amerikaner Tennys Sandgren, bei dem er sieben Matchbälle abwehrte, Mitte des dritten Satzes für eine Behandlung einer Verletzung in der Leistengegend zurückzog, nahm er auch ein Schmerzmittel zu sich, wie er nach der Partie sagte. Dieses und das ausgeschüttete Adrenalin trugen ihn zu einem Sieg, den er selber nicht mehr für möglich gehalten hätte. «Eigentlich sah ich mich schon beim Ski fahren in der Schweiz», sagte Federer. Stattdessen bereitet er sich nun auf seinen 15.Halbfinal bei den Australian Open vor, in dem er auf Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic trifft.



Knapp 48 Stunden bleiben Roger Federer, um sich und seinen lädierten Körper für die grösste Herausforderung im Männertennis vorzubereiten. Gefragt ist jetzt vor allem das medizinische Personal in seiner Entourage, wie der Schweizer auf Frage dieser Zeitung sagt. Noch in der Nacht auf Mittwoch folgte eine Konsultation bei einem Art in Australien. Dazu steht Federer auch in Kontakt mit seinem Vertrauensarzt in der Schweiz, Roland Biedert. Sollte Federer sich nicht gravierend verletzt haben, liegt sein Schicksal vor allem in den Händen seines Physiotherapeuten.