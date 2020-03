Roger Federer und sein Laver Cup wehren sich gegen Verschiebung der French Open

Wegen der Corona-Krise verschiebt der französische Tennisverband die French Open vom Mai in den September. Neu soll das Sandturnier in Paris eine Woche nach den US Open in New York über die Bühne gehen, vom 20. September bis 4. Oktober. Die Verschiebung war nicht abgesprochen. Nicht mit den drei anderen Grand-Slam-Turnieren, nicht mit dem davon betroffenen Laver Cup, nicht mit dem internationalen Tennisverband, nicht einmal mit den Spielern. Die Reaktionen: Entsetzen, Verwunderung, Befremden. Der Kanadier Vasek Pospisil, der im Spielerrat sitzt, sagte: «Das ist absoluter Wahnsinn. Wir haben in diesem Sport nichts zu sagen.» Und die Japanerin Naomi Osaka fragte rhetorisch: «Wie bitte?»

10 Turniere vom Alleingang betroffen

Wie geplant - in unsicheren Zeiten der Corona-Krise ein grosses Wort. Die Pandemie breitet sich praktisch ungebremst auf dem ganzen Erdball aus. Inzwischen ist sie auf jedem Kontinent angekommen, offiziell wurden in 145 Ländern knapp 200'000 Ansteckungen gezählt, 6000 Menschen sind daran verstorben. Grenzen werden geschlossen, das öffentliche Leben eingeschränkt, Veranstaltungen verboten. Auch für den Sport, in dem Milliarden umgesetzt werden, kommen ungewisse Zeiten zu. Solidarität ist ein Fremdwort, das zeigt nicht nur der Alleingang der French Open. So verlangt der europäische Fussballverband Uefa von seinen Mitgliedern 300 Millionen Euro für die Verschiebung der Europameisterschaft.



Roland Garros bringt den Tennis-Zirkus, der vorläufig für sechs Wochen ruht, in Aufruhr und den Kalender durcheinander. Betroffen wären von der Verlegung nicht nur der Laver Cup in Boston, sondern auch Turniere in St. Petersburg, Metz, Chengdu, Zhuhai, Sofia, Guangzhou, Seoul, Tokio, Wuhan und Taschkent. Beim Weltverband ITF laufen die Drähte derzeit heiss. René Stammbach, der dem Board of Directors angehört und sich derzeit in Selbst-Quarantäne in der Schweiz befindet, sagte zu dieser Zeitung: «Ich wusste nichts davon. Ich weiss nicht, ob das Sinn macht.» Und die Veranstalter von Roland Garros? Die loben sich. Die Entscheidung sei zwar schwierig gewesen, aber auch sehr mutig. Affaire à suivre.