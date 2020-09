Roger Federer hat eine neue Geheimwaffe und sagt: «Ich brenne auf meine Rückkehr»

Über seinen Gesundheitszustand ist nach seinen beiden Operationen am Knie im Februar und im Juli nach wie vor wenig bekannt. Roger Federers Ziel bleibt es aber, im Januar bei den Australian Open wieder anzutreten. Nun meldete er sich aus seinem Refugium in den Bündner Bergen. Grund dafür ist sein neues Racket, der Pro Staff RF97 Autograph. Es ist keine Revolution wie 2013, als der Baselbieter zu einem grösseren Schlägerkopf wechselte - von 581 cm2 auf 632 cm2. Es war keine liebe auf den ersten Blick. Sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart verlor er in der Startrunde, zuvor war Federer in Wimbledon als Titelverteidiger überraschend schon in der zweiten Runde am Ukrainer Sergei Stachowski gescheitert.

Roger Federer: «Meine Frau dreht durch»

Es war der Sommer, in dem ihm Rückenprobleme Probleme bereiteten, und in dem er sich auch von seinem Trainer Paul Annacone trennte, der den Racketwechsel angeregt hatte. Den Versuch mit dem neuen Racket brach Federer nach Gstaad ab und wechselte erst im Hinblick auf die neue Saison. Als neuen Trainer ernannte er sein Jugendidol Stefan Edberg. Es sollte sich als kluger Schachzug entpuppen. Federer gewann 2014 fünf Titel, erreichte den Wimbledon-Final (Niederlage gegen Novak Djokovic), hatte bis zum letzten Turnier die Chance, das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden und gewann zum Abschluss erstmals den Davis Cup.