Roger Federer blickt mit einem weinenden und einem lachenden Auge in die Zukunft

Erstmals seit 1999 verpasst Roger Federer die Australian Open. Sein letzter Ernstkampf liegt nun schon fast ein Jahr zurück. Seine Rückkehr in den Tennis-Zirkus hat der Baselbieter auf Ende Februar oder Anfang März angekündigt. Dies, nachdem er sich Anfang und Mitte des letzten Jahres zwei Mal am linken Knie hat operieren lassen und den Rest der Saison verpasst hatte. Statt wie ursprünglich geplant Mitte August kehrte er der 39-Jährige erst Mitte Oktober auf den Platz zurück. Derzeit bereitet sich Federer an seinem Zweitwohnsitz Dubai auf die Saison vor. Zuletzt mit dem Berner Dominic Stricker, dem Junioren-Sieger der French Open.



Stricker zeigte sich beeindruckt, gegenüber dem Schweizer Tennisverband sagte er: «Es ist beeindruckend, zu sehen, wie schnell Roger umschaltet: In den Pausen ist er sehr locker drauf, und sobald er das Racket in die Hand nimmt, wechselt er in den Trainingsmodus – dann ist er auf einmal höchst konzentriert.» Das deckt sich mit den Eindrücken von Spielern, die in der Vergangenheit mit Federer trainiert haben. Abseits des Schwenkbereichs der Kameras arbeitet er weitaus härter, als viele das vermuten. Es ist das Los des Künstlers, das leicht aussieht, was beschwerlich ist.



Fristverlängerung bis Mitte März

Im August feiert Roger Federer seinen 40. Geburtstag. Noch einmal an die Weltspitze vorzustossen, ist vielleicht die schwierigste Herausforderung in seiner Karriere. Als umso glücklicher erweist sich der Umstand, dass er bei seiner Rückkehr keinen Zeitdruck verspürt. Denn was unter den Querelen rund um die positiven Coronafälle bei den Australian Open unterging, ist eine Regeländerung, welche die Profi-Vereinigung ATP vor einigen Tagen kommunizierte. Im Oktober hatte man von einem Jahresranking auf ein Zweijahresranking umgestellt. Nun wurde die Frist bis 15. März verlängert.



Was heisst das konkret? Federer - und allen seinen Konkurrenten - fallen bis dahin keine Punkte aus der Wertung. Wer in dieser Periode ein Turnier zwei Mal (oder im Fall der Australian Open bald drei Mal) bestritten hat, bei dem wird künftig nur das bessere oder beste Resultat beim selben Turnier berücksichtigt. Heisst: Anders als bisher fallen Federer die 720 Punkte für die Halbfinal-Qualifikation im Vorjahr (Niederlage gegen Novak Djokovic und zugleich letztes Wettkampfspiel) erst im Januar 2022 aus der Wertung. Federer wird bei seiner Rückkehr also noch den Top Ten angehören.