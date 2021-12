Reinhören Jetzt als Podcast: Der grosse Rückblick auf das Aargauer Sportjahr 2021 Warum waren chinesische Ruderer auf dem Hallwilersee? Wieso lag die AZ bei Elena Quirici einmal bitter daneben? Und warum ist der FC Aarau nicht auf dem Podest der Höhepunkte vertreten? Wir erzählen es.

Ruderer aus Chinas Nationalmannschaft auf dem Hallwilersee? Ja, auch das gab es im Aargauer Sportjahr 2021. Alexander Wagner

Das Aargauer Sportjahr 2021 war trotz erschwerten Corona-Bedingungen voller Highlights. So schaffen es sogar Weltmeisterinnen nicht in die Top drei der Höhepunkte im Aargauer Sportjahr. Warum das so ist, und wer es auf das Podest geschafft hat, erfahren Sie im Podcast «aargauersport.ch».

Und natürlich geht es auch um den FC Aarau, auch wenn er es ebenfalls nicht in die Bestliste geschafft hat. Dafür für den Ärger des Jahres sorgte.