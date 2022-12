Rassismusvorwürfe «Das Stadion ist keine unbeschmutzte Insel» – Wie viel Rassismus gibt es in Schweizer Fankurven? Nur wenig, sagen Szenekenner Nach dem mutmasslichen Rassismusvorfall im St.Galler Kybunpark stellt sich die Frage: Wie rassistisch sind organisierte Schweizer Fankurven? Eine pauschale Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Und dennoch: Die meisten Fanszenen der Schweiz sind politisch alles andere als rechts, sagen Eingeweihte. Offener Rassismus sei in Fankurven nicht zu finden.

«Der Espenblock »unterstützt den FC St.Gallen im Spiel gegen Sion. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Kaum sind die Fans wieder in den Stadien, kehrt eine unangenehme Frage zurück: Wie rassistisch sind in der Schweiz die Fankurven, die Fussballfans, der Fussball? Diese Frage wieder nach oben gespült hat der Vorfall im St.Galler Kybunpark am Samstagabend.

Sion-Goalie Timothy Fayulu zeigte sich bestürzt darüber, rassistisch beleidigt und von Fans als Affe bezeichnet worden zu sein. Weiterhin gibt es keine offizielle Bestätigung des Vorfalls, geschweige denn belastende Beweise. Noch ist die Staatsanwaltschaft nicht von Amtes wegen tätig geworden, da unklar ist, ob die von Fans gemachten Äusserungen tatsächlich im Rassismuskontext zu sehen sind.

Doch die emotionale Reaktion Fayulus und seine im FC-Sion-TV unterstrichenen Beschuldigungen wiegen schwer. Und die Meinungen sind gemacht.

Fankurven sind tendenziell linker geworden

«Der Fussball hat ein Rassismusproblem», sagt Nora Refaeil, die Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, in «20 Minuten» nach dem Vorfall rundheraus. St.Gallens Präsident Matthias Hüppi hingegen hielt am Tag nach dem Spiel fest, dass sich der Klub wie auch der Espenblock klar von Rassismus distanziere.

Wo liegt die Wahrheit? Wer sich in der Fanszene umhört, erhält eine klare Antwort. Die Fankurven sind nicht etwa rassistischer, sondern tendenziell linker geworden. Zumindest, wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte anschaut.

Affenlaute und offener Rassismus – ein Phänomen der 1980er-Jahre

Das Rassismusproblem in Schweizer Stadien war in den 1980er-Jahren frappant. An afrikanische Spieler gerichtete rassistische Beschimpfungen, Affenlaute und gar Bananen-Würfe waren nichts Ungewöhnliches, dies in vielen Stadien der Schweizer NLA. Dieser offene Rassismus erhielt aus heutiger Sicht unverständlich wenig Gegenwind.

Es war nicht in erster Linie die Einführung der Rassismus-Strafnorm 1994, welche diese Situation veränderte. Sondern ein allmählicher Wandel der Fankurven selbst. Als «Wechsel von der Hooligan- zur Ultra-Kultur» bezeichnete dies in dieser Zeitung einst Pascal Claude, Kenner der Schweizer Fanszene.

Mitglieder von Subkulturen und Migranten stiessen zu den Fanklubs, die soziale Durchmischung liess dem Rassismus immer weniger Raum. Andere Beobachter beschreiben den Wandel so: Fans und Fangruppen organisierten sich in den 1990er-Jahren allmählich besser und in grösseren Ausmassen, die Heterogenität der Kurve wuchs damit. Als Kitt und gemeinsamer Nenner diente der Ultraszene der Klub selbst - und nicht mehr politische Ansichten.

Geschichten von rassistischen Fans, die aus der Kurve verbannt werden

Auf der politischen Agenda der Ultras hingegen blieb der Kampf der Fangruppen gegen Repressionen der Strafvollzugsbehörden, für Autonomie und Freiheit – also eher linke Anliegen. Dieser Kampf ist bis heute ein verbindendes Element der Fanklubs - dies vereinsübergreifend.

Rassismus hingegen? Sei kaum Thema in den Kurven. Und in tendenziell links geprägten Fanklubs wie jenen des FC Zürich oder der Young Boys kursieren Geschichten von Fans, die wegen rassistischer Haltungen aus der Kurve verbannt wurden. Auch in St.Gallen soll dies vergangene Saison vorgekommen sein. Bei der Stadtpolizei nimmt man jedenfalls, im Vergleich mit früheren Jahrzehnten, kaum mehr Rechtsextremismus in der Kurve wahr. «Diese Personen sind eher aus der Szene gedrängt worden», sagt Polizeisprecher Dionys Widmer.

Fanarbeit-Präsident Josef Zindel: «In einer Gesellschaft, in der Rassismus nicht ausgerottet ist, ist auch das Stadion keine unbeschmutzte Insel.»

Also nur ein Einzelfall in St.Gallen? Rassistische Rufe einiger Fans gar, die nicht zur organisierten Kurve gehören? Die Fanarbeit St.Gallen hält sich hier mit Aussagen zurück - die Verantwortlichen wollen die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abwarten.

Josef Zindel, Präsident der Fanarbeit Schweiz, will nichts schönreden.

«Wir können nicht sagen, Rassismus gebe es nicht in der Schweizer Fanszene - schliesslich gab es möglicherweise gerade wieder einen Vorfall.»

Rassistische Vorfälle in Fankurven seien aber, vor allem im langjährigen Vergleich, nicht häufig. «Was aber auch heisst: Immer noch gibt es sie zu oft.» Zindel fügt an: «In einer Gesellschaft, in der Rassismus nicht ausgerottet ist, ist auch das Stadion keine unbeschmutzte Insel.» Doch auch er nimmt in den Kurven oft Widerstand gegen Rechtsextremismus wahr. Politisch pauschalisieren lasse sich eine Fankurve aber schlicht und einfach nicht.

«Machtlos, wenn einer in der Menge austickt»

Der Fanarbeit bleibe nur, im Kampf gegen Rassismus Überzeugungsarbeit zu leisten. «Wir sind machtlos, wenn einer aus der Menge austickt.» In der Fanarbeit gebe es jedenfalls Vertreter, die sich mit den Fragen von Rassismus und LGBT auseinandersetzten.

Ein guter Kenner der St.Galler Fanszene berichtet ebenfalls, dass politisch rechtes Gedankengut in der Kurve nicht Überhand nehme. Dass die Kurve aber wohl nicht die gleich deutlich linke Ausrichtung habe wie jene in Zürich oder Bern. «Eine Fankurve ist immer ein Abbild der politischen Landkarte einer Region.» Die Führung des FC St.Gallen jedenfalls schreibt sich - fast mehr als jeder andere Super-League-Club – den Kampf gegen Rassismus auf die Fahne. Sicher ist: Dass die Gemüter heute in diesem Thema schneller erhitzt sind als noch vor 20 Jahren, ist keine schlechte Nachricht.