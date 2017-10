Am Boden zerstört sei er, sagt Rafael Nadal in Peking, am Tag, an dem in Barcelona über 90 Prozent der Katalanen für die Unabhängigkeit vom spanischen Königreich votiert hatten. Betroffen macht ihn nicht das Ergebnis, sondern die Begleitumstände. «Ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie Spanien in eine solche Lage geraten ist», sagt der 31-Jährige. Dabei sei das Land ein «Vorbild für den Rest der Welt» für ein gutes Zusammenleben seiner Bürger.

In die Bestürzung mischen sich Sorge und Trauer. Einen Grossteil seines Lebens, «wichtige Momente», habe er in Katalonien verbracht und eine «derart radikalisierte Gesellschaft», wie er sich ausdrückte, überrasche und entmutige ihn. Er sei besorgt, beunruhigt, desillusioniert, wählte der 31-Jährige klare Worte. «Zu sehen, auf was wir zusteuern, schmerzt», sagt der 16-fache Grand-Slam-Sieger, der auf Mallorca aufwuchs und noch immer dort lebt.