Zeitfahrspezialistin Reusser mit neuem Team unterwegs

Nach dem Aus ihres bisherigen Arbeitgebers Paule Ka aus wirtschaftlichen Gründen hat die WM-Zweite im Zeitfahren mit der italienischen Equipe ein neues Team für 2021 gefunden. Man sei bereits vor mehr als einem Jahr auf die 29-jährige Bernerin aufmerksam geworden, hiess es in der Mitteilung des in der Region Venetien beheimateten Teams. Die Zeitfahr-Spezialistin sei eine grosse Verstärkung.

Der Schweizerin gelang 2020 mit dem Gewinn der Bronzemedaille an der Zeitfahr-EM und der Silbermedaille an der -WM der Durchbruch auf internationaler Ebene. Reusser strebt nächstes Jahr an den Titelkämpfen und an den Olympischen Spielen in Tokio weitere Medaillen im Kampf gegen die Uhr an.