Gold ging an das belgische Erfolgsteam Quick-Step Floors, das den bereits 69. Rennsieg des Jahres herausfuhr.

Auf den 62,8 km vom Ötztal ins Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt büsste das BMC-Sextett, das in den zwei Vorjahren jeweils Zweiter geworden sowie 2014 und 2015 gar gewonnen hatte, 20 Sekunden auf die siegreiche Quick-Step-Formation ein. Diese trat mit den Fahrern Kasper Asgreen, Laurens de Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann und Niki Terpstra an. Für die Belgier war es in der siebten Austragung dieser Disziplin der vierte Sieg. Silber ging an die Titelverteidiger vom Team Sunweb mit Leader Tom Dumoulin (0:19 zurück).

Nach knapp 45 km und dem steilen Anstieg vom Inntal hinauf nach Axams lag Sunweb noch um knapp eine Sekunde vor Quick-Step und um weniger als vier Sekunden vor BMC - alle drei Teams waren zu diesem Zeitpunkt noch zu fünft vertreten. Im Ziel wurde reglementsgemäss dann der jeweils vierte Fahrer gewertet, der pro Formation über die Ziellinie fuhr.

Das Team Katjuscha Alpecin mit Reto Hollenstein und dem ehemaligen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin verlor nach einem Defekt eines Teamkollegen in der Schlussphase fast drei Minuten auf Quick-Step und klassierte sich unter den 22 gestarteten Mannschaften im 11. Rang.

Gleich mit drei Schweizern - Gian Friesecke, Lukas Rüegg und Patrick Schelling - startete das Team Vorarlberg. Die drittklassige Continental-Equipe erreichte mit knapp fünf Minuten Rückstand den beachtlichen 14. Rang. AG2R La Mondial mit Silvan Dillier hingegen wurde unmittelbar dahinter nur 15 (5:18 zurück).