Im kräftezehrenden Teilstück vom Montag, das mit einer Bergankunft in Asturien zu Ende ging, gelang es erneut keinem der Herausforderer, Zeit auf Roglic gutzumachen. Im Gegenteil: Der Gesamtzweite Alejandro Valverde konnte im letzten Teil des knapp 18 km langen Schlussanstiegs nicht mit der Favoritengruppe mithalten und büsste 23 Sekunden auf Roglic und Co. ein. Der Rückstand des Weltmeisters aus Spanien auf den Gesamtführenden ist damit auf 2:48 Minuten angewachsen. Gesamtdritter bleibt Roglics Landsmann Tadej Pogacar mit 3:42 Rückstand.

Einen starken Eindruck in Spanien hinterlässt weiterhin der Oberwalliser Kilian Frankiny. Der 25 Jahre alte Kletterspezialist aus dem Team Groupama-FDJ behauptete in der 16. Etappe seinen 19. Rang in der Gesamtwertung. Sollte es Frankiny gelingen, seine Position bis nach Madrid zu halten, wäre er der erste Schweizer seit Oliver Zaugg 2008 (11.), der die Vuelta in den Top 20 beenden würde.

Fuglsang Solosieger

Den Tagessieg auf dem Cubilla-Pass sicherte sich aus einer grossen Fluchtgruppe heraus der Däne Jakob Fuglsang. Es war bei der siebten Bergankunft bereits der vierte Sieg eines Ausreissers. Fuglsang schüttelte in der Schlusssteigung alle seine Fluchtgefährten ab und erreichte das Ziel solo. Für den 34-jährigen Astana-Profi, im Juni Gesamtsieger der Dauphiné-Rundfahrt, war es der erste Etappensieg in einer Grand Tour.

Am Dienstag steht der zweite Ruhetag an, ehe tags darauf die mit 219,6 km längste Etappe der aktuellen Vuelta folgt.