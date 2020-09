Van Aert gewinnt 7. Etappe - Yates bleibt Leader, Sagan neu in grün

Der 25-jährige Belgier gewann das 168 Kilometer lange Teilstück von Millau nach Lavaur im Süden Frankreichs im Sprint einer kleineren Spitzengruppe vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen und dem Franzosen Bryan Coquard.

Vor dem Gang in die Pyrenäen am Wochenende bekamen die Fahrer auf welligen Gelände kaum Gelegenheit zu Verschnaufen. Schon in der ersten von drei kleineren Steigungen sorgte das Team Bora-Hansgrohe von Peter Sagan für eine Zäsur, die dem Slowaken in grüne Trikot verhalf. Sam Bennett, der bisherige Träger des Trikots für die meisten Punkte, verlor den Anschluss ebenso wie zahlreiche andere Sprintspezialisten.

Auf dem flachen letzten Viertel der Etappe kam es zu weiteren Aufsplittungen. Tour-Leader Adam Yates hielt sich in der Spitzengruppe und verteidigte das gelbe Trikot erfolgreich. Neuer Dritter ist anstelle von Tadej Pogacar der Franzose Guillaume Martin.