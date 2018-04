Die Schnittwunde am Kinn des Thurgauers war am Sonntag noch in der Rennambulanz mit sechs Stichen genäht worden. Danach begab sich der BMC-Fahrer für eine Röntgen-Untersuchung ins Spital von Roubaix, wo der Kieferbruch festgestellt worden ist.

Küng war nach rund 90 km in einen Sturz im Feld verwickelt worden und hatte den Pavé-Klassiker aufgeben müssen, noch ehe der erste der 29 Kopfsteinpflaster-Abschnitt befahren worden war.

Der 24-jährige Ostschweizer kehrt am Montag in die Schweiz zurück. Weitere Untersuchungen im Kantonsspital in St. Gallen werden Aufschluss über die Art der Behandlung und die Dauer der Rennpause für Küng geben.