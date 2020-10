Sprinter Gaviria positiv getestet - Giro geht weiter

Die dreiwöchige Rundfahrt wird nach dem Ruhetag mit der 16. Etappe heute Dienstag über 229 Kilometer von Udine nach San Daniele del Friuli fortgesetzt. Die Organisatoren teilten mit, dass insgesamt 492 Tests durchgeführt worden seien.

Gaviria ist der erste World-Tour-Profi, der bereits zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Schon bei der UAE Tour Ende Februar war der Kolumbianer einer der Corona-Fälle. In den letzten Jahren gehörte Gaviria zu den besten Sprintern der World Tour und gewann unter anderem 2018 zwei Etappen an der Tour de France und 2017 und 2019 deren fünf am Giro. In diesem Jahr kam er über einen 7. Platz in der 11. Etappe nach Rimini nicht hinaus. Er musste die Italien-Rundfahrt verlassen.

Die (nur) zwei positiven Tests dürften für die Rennverantwortlichen eine Erleichterung sein. Der Giro war am ersten Ruhetag vor einer Woche mit voller Wucht von positiven Corona-Fällen erfasst worden. Drei Topfahrer und zwei Teams beendeten kurz vor dem Start der 10. Etappe wegen positiver Tests das Rennen. So mussten der Niederländer Steven Kruijswijk, der Australier Michael Matthews und der Brite Simon Yates aussteigen. Die niederländische Jumbo-Visma-Equipe (Kruijswijk) und das australische Mitchelton-Scott-Team (Yates) zogen sich daraufhin komplett vom Giro zurück.