Schweizerinnen erneut nicht bei den Schnellsten - Neff ausgestiegen

Jolanda Neff gab das Rennen in der 2. Runde abgeschlagen auf. Die St. Gallerin klagte in Tschechien über Kopfschmerzen und Krankheitssymptome. Im ersten Rennen am Donnerstag war sie 17. geworden, am Freitag hatte sie auf einen Start im Short Track verzichtet.

An der Spitze klassierten sich die gleichen drei Fahrerinnen wie am Donnerstag, in unterschiedlicher Reihenfolge. Die französische Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot siegte 21 Sekunden vor der Niederländerin Anne Terpstra und 1:10 Minuten vor ihrer jungen Landsfrau Loana Lecomte. Vor vier Tagen war die 21-jährige Lecomte zur zweitjüngsten Weltcupsiegerin avanciert, nun bestätigte sie den Exploit mit einem weiteren Podestplatz.

Für die Mountainbikerinnen geht es nun weiter nach Österreich zur WM. Der Auftakt in Leogang erfolgt am Mittwoch mit dem Team-Wettkampf. Das Cross-Country-Rennen steht am Samstag auf dem Programm. Wiederum eine Woche später findet im Tessin die EM statt.